Babam 1997 yılında vefat etti, annemle boşanmışlardı. 2007 Yılında babamın borcunu ödeyerek tek hak sahibi kız çocuk olarak maaş talebinde bulundum. Babam Bağkur'luydu ve maaş bağlandı ama yüzde 25 alıyorum. Defalarca SGK'ya müracaat ettim itiraz ettim. Annemle ölmeden önce boşanmıştı tek hak sahibiyim, tek kız çocuğuyum %75 SGK'ya kalamaz, etik değil diye kabul edilmedi. Sonunda dava açtım sizce durum ne olur?

Merhaba, dul ve yetim aylıklarının hak sahiplerine ödenmesine ilişkin 5510 sayılı kanunda açıkça düzenlemeler yapılmıştır. Sizin durumunuz için ilgili kanunun Değişik: 17/4/2008-5754/21 maddesine göre aşağıdaki hükümler uygulanır.

'c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50'si, oranında aylık bağlanır.' SGK'nin aylık oranı yüzde 50'ye yükselmesi gerekmektedir. Eğer SGK düzeltme yapmaz ve geçmişe dönük ödeme yapmaz ise dava sonucunda oran düzeltilecek ve ödemeler yapılacaktır.