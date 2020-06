SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nereden Yapılır?

Emeklilik hayatını konforlu ve yaşam standardı yüksek bir şekilde geçirmek, her sigortalının en büyük arzularından birisidir. Yaşamının önemli bir zaman dilimini sigortalı çalışarak geçiren her çalışan, emeklilik şartlarını oluşturarak, emekliliğe hak kazanmak için çabalıyor. Dolayısı ile ne zaman emekli olabilirim sorgulaması ile yapılan emeklilik hesaplamaları, her sigortalı çalışanın en temel hesaplamalarından birisidir. Emeklilik hesaplaması, SGK tarafından belirlenen emeklilik koşulları üzerinden gerçekleştirilir. Dolayısıyla çalışanlar, güncel sigortalılık durumu üzerinden bu şartların sağlanma durumuna ilişkin hesaplamalar yapar. Özellikle emeklilik döneminde daha iyi koşullara sahip olabilmek adına çalışma hayatına ilişkin planlamalarını da düzenler.