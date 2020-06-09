E-Devlet Şifresi ile Giriş Nasıl Yapılır?

E-Devlet şifresi sistem için her vatandaşa özel olarak üretilen şifrelerdir. Kendi e-Devlet şifrenizi PTT şubelerine yapacağınız bireysel başvurunuzu T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı ile gerçekleştirerek, alabilirsiniz.

İlk e-Devlet şifre alımında 2 TL ücret talep edilirken, şifrenizi kaybetmeniz ya da unutmanız gibi durumlarda ise tekrar şifre alımı 4 TL olarak ücretlendiriliyor. Alacağınız e-Devlet şifresi sisteme ilk girişte ya da daha sonraki girişler sırasında isteğinize göre özel bir şifre ile değiştirebilirsiniz. Böylelikle sonraki işlemlerde belirlenen özel şifreyi kullanabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile giriş işlemleri için giriş sayfasında bulunan "E-Devlet Şifresi İle Giriş" penceresinde "T.C. kimlik kartı" ve "e-Devlet şifresi" bilgilerini paylaşmak yeterlidir.