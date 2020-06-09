İŞKUR üzerinden 10 Haziran tarihli iş ilanları açıklanmaya devam ediyor. İlanları incelediğimiz zaman sınavsız en az ilkokul mezunu personel alımı yapıldığını görüyoruz. İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarına ulaşmak oldukça kolaydır. Vatandaşlar üye oldukları İŞKUR internet sitesine girerler. Burada açılan ilk ekranda iş ilanları bölümü bulunmaktadır. Bu bölüme tıklandığında vatandaşların önüne bir form gelecektir. Bu formda iş aranılan şehir, meslek gibi seçenekler doldurulur. İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Peki İŞKUR'dan sınavsız en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.