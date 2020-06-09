İŞKUR 9 haziran 2020 başvuru iş ilanları: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlar en sıkı takip ettikleri mecraların başında geliyor. İşverenlerle işsiz vatandaşları buluşturan İŞKUR her gün binlerce kişinin yeni bir işe başlamasına vesile oluyor. Yayınlanan ilanları dikkatlice takip eden vatandaşlar kamu kurumlarında veya özel sektör kuruluşlarında işe başlama fırsatı elde ediyorlar. İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı. İŞKUR sisteminde iş arayan olarak kayıt edilmiş olmak gerekir. Başvurulacak işin türüne göre sağlık sorunu bulunmamalı. Askerlik ile sorunu bulunmamalı; tecil veya muaf olunmalı. Yoğun çalışma temposuna adapte olunabilecek bir karakterde olunmalı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.