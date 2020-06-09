İhtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları SMS linki

Koronavirüsle mücadele kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sundu ve binlerce vatandaş ihtiyaç kredisi için başvurusunu yaptı. Peki ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak? VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusunda bulunanlara kredi başvuru sonucu SMS ile bildiriliyor. Ayrıca Kamu bankalarında hesapları bulunanlar mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvurularının hangi süreçte olduğunu öğrenebiliyor. Bir diğer seçenek ise müşteri temsilciler, bankaların müşteri hizmetleri üzerinde kredi sonucuna ilişkin bilgi alabilirsiniz? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de