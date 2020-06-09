İhtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları SMS linki

Koronavirüsle mücadele kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sundu ve binlerce vatandaş ihtiyaç kredisi için başvurusunu yaptı. Peki ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak? VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusunda bulunanlara kredi başvuru sonucu SMS ile bildiriliyor. Ayrıca Kamu bankalarında hesapları bulunanlar mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvurularının hangi süreçte olduğunu öğrenebiliyor. Bir diğer seçenek ise müşteri temsilciler, bankaların müşteri hizmetleri üzerinde kredi sonucuna ilişkin bilgi alabilirsiniz? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Vakıfbank bireysel temel İhtiyaç destek kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020'de sonlandırılmıştır. Sonuç sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.
Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusunda bulunanlara kredi başvuru sonucu SMS ile bildiriliyor. Ayrıca Kamu bankalarında hesapları bulunanlar mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvurularının hangi süreçte olduğunu öğrenebiliyor. Bir diğer seçenek ise müşteri temsilciler, bankaların müşteri hizmetleri üzerinde kredi sonucuna ilişkin bilgi alabilirsiniz?
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
VakıfBank Temel Destek İhtiyaç Kredisi Başvurusu
Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasın VakıfBank internet bankacılığı ve SMS ile başvuruda bulunabilirsiniz.
SMS ile Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e sms gönderebilirsiniz.
Örnek SMS;
Kredi Başvurunuz değerlendirmeye alınacak olup başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.
Başvurunuzun olumsuz bulunması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Hane halkı geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler kampanyadan yararlanabilecektir.
Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir.
Kredinin ödemesine 6 ay sonra başlanabilir, kredi kullanım esnasında tarafınıza bu seçenek sunulur.
Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır.
10 bin TL'ye kadar alınabilecek 6 Ay Ödemesiz Örnek Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi
10.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 376 TL taksit ödeyecek.
7.500 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 282 TL taksit ödeyecek.
5.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 188 TL taksit ödeyecek.
HalkBank Temel Destek İhtiyaç Kredisi
Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına başvuruyu Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak ya da web sayfası üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.
10 bin TL'ye kadar alınabilecek 6 Ay Ödemesiz Örnek Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi
10.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 376 TL taksit ödeyecek.
7.500 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 282 TL taksit ödeyecek.
5.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 188 TL taksit ödeyecek.
Ziraat Bankası Temel Destek İhtiyaç Kredisi
10 bin TL'ye kadar alınabilecek 6 Ay Ödemesiz Örnek Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi
10.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 376 TL taksit ödeyecek.
7.500 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 282 TL taksit ödeyecek.
5.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 188 TL taksit ödeyecek.