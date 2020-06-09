Gözler oradaydı! Yurt dışından cep telefonu getirenler için flaş değişiklik! Yurt dışından telefon nasıl getirilir ?

Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu. Parası bizden değersiz olan ve vergilerin az olduğu ülkelerden telefon getirtilebilir. Bu işlem az önce de bahsettiğimiz gibi çok basit ve kolaydır. Bu şekilde telefon getirtmek halen çok mantıklıdır. Çünkü; halen ucuza telefon alabileceğimiz birçok ülke bulunmaktadır. Özellikle vergilerin az olduğu Balkan ülkelerinden bir çok telefonu çok uygun fiyata getirtebilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Gümrük müdürlükleri
Buna göre, cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, Atatürk Havalimanı Kargo, Erenköy, Manisa, Mersin ve Muratbey gümrük müdürlüklerinde yapılacak.
Karardan önce uygulanmayacak
Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen cep telefonları için yeni hükümler uygulanmayacak.
Yurtdışından telefon nasıl getirilir ?
Yurtdışından telefon getirmek kolaydır fakat açtırmak zordur. Hangi ülkeden telefon almak istiyorsanız, bu telefonu alıp ülkeye sokabilirsiniz. Havaalanında herhangi bir problem olmayacaktır. Ülkeye girdikten sonra pasaporta işletmeniz gerekmektedir. İşletmediğiniz zaman size tanınan süre geçince, telefon kapanacaktır. Ayrıca Ağustos 2019'da gelen güncelleme ile pasaporta telefon işletme ücreti 1500 TL oldu, yeni yılda bu sayının zamlanması bekleniyor. Telefonu açtırmanın birkaç yolu mevcut fakat bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yöntemler yakın zamanda son bulacak.
Yurtdışından telefon getirilir mi?
Parası bizden değersiz olan ve vergilerin az olduğu ülkelerden telefon getirtilebilir. Bu işlem az önce de bahsettiğimiz gibi çok basit ve kolaydır. Bu şekilde telefon getirtmek halen çok mantıklıdır. Çünkü; halen ucuza telefon alabileceğimiz birçok ülke bulunmaktadır. Özellikle vergilerin az olduğu Balkan ülkelerinden bir çok telefonu çok uygun fiyata getirtebilirsiniz.
Romanya ve Ukrayna, en ucuz şekilde telefon getirebileceğiniz ülkelerdendir. Ukrayna'ya karşı bizim para birimimiz çok daha değerlidir, bu sayede Ukrayna'dan telefon getirtmek mantıklıdır. Romanya'nın parası, bizim paramızda daha değerlidir fakat bu ülke de vergiler düşüktür. Bu sayede Romanya'dan alacağınız telefon, bizim ülkemizde alacağınız telefondan daha ucuza gelecektir.