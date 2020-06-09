Gözler oradaydı! Yurt dışından cep telefonu getirenler için flaş değişiklik! Yurt dışından telefon nasıl getirilir ?

Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu. Parası bizden değersiz olan ve vergilerin az olduğu ülkelerden telefon getirtilebilir. Bu işlem az önce de bahsettiğimiz gibi çok basit ve kolaydır. Bu şekilde telefon getirtmek halen çok mantıklıdır. Çünkü; halen ucuza telefon alabileceğimiz birçok ülke bulunmaktadır. Özellikle vergilerin az olduğu Balkan ülkelerinden bir çok telefonu çok uygun fiyata getirtebilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de