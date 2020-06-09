Vatandaşlar arasında 'güvenilir bir liman' olarak tabir edilen altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 599,00 lira, Cumhuriyet altını 2.452,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 369,20 liradan işlem gördü. Güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler ise 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki, 9 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
"ALTINDA BİR YÜKSELİŞ OLABİLİR"
Faruk Erdem altın yatırımcısı için önemli açıklamalarda da bulundu. Altına bir talebin olacağını ifade eden Erdem, düğün sezonunun açılmasıyla, altında özellikle iç piyasada bir yükseliş olacağını ifade etti. Erdem yatırımcılar için kritik bir tavsiyede bulundu. Erdem, "Özellikle gram altında 370 liranın altı özellikle kademeli olarak alış zamanı" dedi. Altındaki alış-satış marjına dikkat çekere, altını günlük yatırım araçları arasında görülmemesini ifade ederek, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı.
ALTIN ALINIR MI SATILIR MI? ALTIN FİYATI NE OLUR? - TIKLA ÖĞREN
ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?
Piyasalarda altın daha yükselir mi sorusunun yerini ise altın düşecek mi sorusu alırken, dolar kurunun etkisi ile gram altın yatırımcısının kaybı daha yüksek oldu. Yeni altın alacaklar fiyat düşüşünün devam edip etmeyeceğini merak ederken, alım için en uygun zaman neresi sorusuna uzmanlar kesin yanıt vermekten kaçınıyor.
AA Finans analisti İslam Memiş, 1700 dolar altında ons altın için olumsuz senaryo çizmiş ve gram altında 345 TL seviyesinin görülebileceğini aktarmıştı. Altın için dip nokta şurası demekten kaçınan Memiş, altın alacaklara kademeli alım önermişti. Memiş'e göre 370 TL altında alımlar için 365 – 355 – 345 TL örneğinde olduğu gibi kademeli yapılacak alımlar, ortalama maliyet oluşturularak zarar edilme olasılığını azaltmaktadır.
ALTININ KİLOGRAMI 371 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 366 bin 300 lira, en yüksek 371 bin 695 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artarak 371 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 416 milyon 259 bin 846,95 lira, işlem miktarı ise 3.866,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 423 milyon 451 bin 647,33 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 369,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 599,00 lira, Cumhuriyet altını 2.452,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 369,20 liradan işlem gördü.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başladığını, bunun da küresel risk iştahını artırdığını söyledi.
Öte yandan, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestoların 13. gününe girdiğini anımsatan analistler, Avrupa'nın farklı ülkelerinde de ırkçılık karşıtı protestoların düzenlendiğini aktardı.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydederek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosunda yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını belirten analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.
ALTININ ONSU 1.690,40 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.690,40 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artarak 371 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7667 lira, satışta 6,7938 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7526 lira, satışta 6,7796 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1309, sterlin/dolar paritesi 1,2702, dolar/yen paritesi de 108,62 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,80 düşerek 41,10 dolardan işlem görüyor.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.