ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Piyasalarda altın daha yükselir mi sorusunun yerini ise altın düşecek mi sorusu alırken, dolar kurunun etkisi ile gram altın yatırımcısının kaybı daha yüksek oldu. Yeni altın alacaklar fiyat düşüşünün devam edip etmeyeceğini merak ederken, alım için en uygun zaman neresi sorusuna uzmanlar kesin yanıt vermekten kaçınıyor.

AA Finans analisti İslam Memiş, 1700 dolar altında ons altın için olumsuz senaryo çizmiş ve gram altında 345 TL seviyesinin görülebileceğini aktarmıştı. Altın için dip nokta şurası demekten kaçınan Memiş, altın alacaklara kademeli alım önermişti. Memiş'e göre 370 TL altında alımlar için 365 – 355 – 345 TL örneğinde olduğu gibi kademeli yapılacak alımlar, ortalama maliyet oluşturularak zarar edilme olasılığını azaltmaktadır.