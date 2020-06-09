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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 14:23
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    • 09.06.2020 14:24
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    4A,-4B-4C emekli aylığı hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik ( Bağkur) erkek-kadın yaş ve prim hesaplama!

    emekli maaşı hesaplama işlemi resmi sayfasından yapılırken, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama işlemi ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Erken emeklilik şartlarını yerine getiren vatandaşlar ise, hesapladıklarından daha önce bir tarihte emeklilik maaşlarına kavuşabilecekler. Erken emeklilik için vatandaşların doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması ile geriye dönük olarak prim ödemesi imkanı ile; çalışma hayatı sırasında çalışma gücünde yüzde 60 ve üzerinde kayıp yaşanması halinde erken emeklilik hakkı verilmiştir. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    4A,-4B-4C emekli aylığı hesaplama nasıl yapılır?

    Ülkemizde yaklaşık 13 milyon emekli bulunuyor. Bu sayıya her gün yenileri de eklenmekte. Emekli olan ve emekliliği yakın olan vatandaşların merak ettiği SSK 4A-4B emeklilik maaşı nasıl hesaplanır? sorusuna anlaşılması son derece kolay cevap niteliğinde olan haberimizi mutlaka okuyun. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) başta olmak üzere diğer kollarda sigortalı olan kişiler erken emekliliğe hak kazanabiliyor. Normal şartlarda kişilerin emekli olması için; sigorta başlangıç tarihi, kişinin yaşı, sigortalılık süresi ve ödenen prim miktarına bakılır. Sigortalılık süresi, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihleri dikkate alınarak erken emekliliğin kapıları aralanmıştır. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?

    4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet linkine tıklayarak, gerekli olan TC. kimlik no ile e-Devlet şifresini girerek sorgularını tamamlayabilirler. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra açılan 4B emekli maaşı hesaplama sayfasında esnaf yahut tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL ÖĞRENİLİR?

    4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

    EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.

    Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

    Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

    EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

    ERKEKLER

    İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü
    09.09.1976 ve öncesi 25 Yok

    5000

    09.09.1976 - 23.05.1979

    		 25 44 5000

    24.05.1979 - 23.11.1980

    		 25 45 5000

    24.11.1980 - 23.05.1982

    		 25 46 5075

    24.05.1982 - 23.11.1983

    		 25 47 5150

    24.11.1983 - 23.05.1985

    		 25 48 5225

    24.05.1985-23.11.1986

    		 25 49 5300

    24.11.1986 - 23.05.1988

    		 25 50 5375

    24.05.1988 - 23.11.1989

    		 25 51 5450

    24.11.1989 - 23.05.1991

    		 25 52 5525

    24.05.1991 - 23.11.1992

    		 25 53 5600

    24.11.1992 - 23.05.1994

    		 25 54 5675

    24.05.1994 - 23.11.1995

    		 25 55 5750

    24.11.1995 - 23.05.1997

    		 25 56 5825

    24.05.1997 - 23.11.1998

    		 25 57 5900

    24.11.1998 - 09.09.1999

    		 25 58 5975

    09.09.1999 - 20.04.2008

    		 25 60 7000

    01.05.2008 - 31.12.2035

    		 25 61 7200

    KADINLAR

    İşe Başlama Tarihi

    		 Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü

    01.04.1981 ve öncesi

    		 20 Yok 5000

    01.04.1981-08.09.1981

    		 20 38 5000

    09.09.1981-23.05.1984

    		 20 40 5000

    24.05.1984-23.05.1985

    		 20 41 5000

    24.05.1985-23.05.1986

    		 20 42 5075

    24.05.1986-23.05.1987

    		 20 43 5150

    24.05.1987-23.05.1988

    		 20 44 5225

    24.05.1988-23.05.1989

    		 20 45 5300

    24.05.1989-23.05.1990

    		 20 46 5375

    24.05.1990-23.05.1991

    		 20 47 5450

    24.05.1991-23.05.1992

    		 20 48 5525

    24.05.1992-23.05.1993

    		 20 49 5600

    24.05.1993-23.05.1994

    		 20 50 5675

    24.05.1994-23.05.1995

    		 20 51 5750

    24.05.1995-23.05.1996

    		 20 52 5825

    24.05.1996-23.05.1997

    		 20 53 5900

    24.05.1997-23.05.1998

    		 20 54 5975

    24.05.1998-23.05.1999

    		 20 55 5975

    24.05.1999-08.09.1999

    		 20 56 5975

    09.09.1999-30.04.2008

    		 20 58 7000

    01.05.2008-31.12.2035

    		 20 58 7200

    BAĞ-KUR'LU ERKEKLER 01.06.2002 İTİBARİYLE…

    25 yılı doldurmasına kalan süre

    		 Prim ödemesi gereken süre Emekli olacağı yaş

    2 yıl ve daha az

    		 25 44

    2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay

    		 25 45

    3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl

    		 25 46

    5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay

    		 25 47

    6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl

    		 25 48

    8 yıldan fazla–9 yıl 6 ay

    		 25 49

    9 yıl 6 aydan fazla–11 yıl

    		 25 50

    11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay

    		 25 51

    12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl

    		 25 52

    14 yıldan fazla–15 yıl 6 ay

    		 25 53

    15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl

    		 25 54

    17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay

    		 25 55

    18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl

    		 25 56

    20 yıldan fazla-21 yıl

    		 25 57

    21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl

    		 25 58

    KADIN MEMURLAR İÇİN 23.05.2002 İTİBARİYLE…

    20 yılı tamamlamaya kalan süre

    		 Kesenek ödeme süresi Yaş

    2 yıl veya daha az

    		 20 40

    2 yıldan fazla 3 yıl ve daha az

    		 20 41

    3 yıldan fazla- 4 yıl

    		 20 42

    4 yıldan fazla-5 yıl

    		 20 43

    5 yıldan fazla-6 yıl

    		 20 44

    6 yıldan fazla-7 yıl

    		 20 45

    7 yıldan fazla-8 yıl

    		 20 46

    8 yıldan fazla- 9 yıl

    		 20 47

    9 yıldan fazla-10 yıl

    		 20 48

    10 yıldan fazla- 11 yıl

    		 20 49

    11 yıldan fazla-12 yıl

    		 20 50

    12 yıldan fazla- 13 yıl

    		 20 51

    13 yıldan fazla- 14 yıl

    		 20 52

    14 yıldan fazla- 15 yıl

    		 20 53

    15 yıldan fazla-16 yıl

    		 20 54

    16 yıldan fazla-17 yıl

    		 20 55

    17 yıldan fazla

    		 20 58

    ERKEK MEMURLARIN 23.05.2002 İTİBARİYLE

    25 yılı tamamlamasına kalan süre

    Kesenek ödeme süresi

    Yaş

    2 yıl ve daha az

    25

    44

    2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay

    25

    45

    3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl

    25

    46

    5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay

    25

    47

    6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl

    25

    48

    8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay

    25

    49

    9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl

    25

    50

    11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay

    25

    51

    12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl

    25

    52

    14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay

    25

    53

    15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl

    25

    54

    17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay

    25

    55

    16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl

    25

    56

    20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay

    25

    57

    21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl

    25

    58

    22 yıldan fazla

    25

    60

    SSK'LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    Sigorta başlangıcı

    		 % 80 üzeri % 60-79 % 40-59
    05.08.1991 ve daha önce 15 yıl - 3600 gün 15 yıl - 3600 gün 15 yıl - 3600 gün

    06.08.1991-05.08.1994

    		 15 yıl - 3600 gün 15 yıl 8 ay- 3680 gün 16 yıl -3760 gün

    06.08.1994-05.08.1997

    		 15 yıl - 3600 gün 16 yıl 4 ay - 3760 gün 17 yıl - 3920 gün

    06.08.1997- 05.08.2000

    		 15 yıl - 3600 gün 17 yıl - 3840 gün 18 yıl - 4080 gün

    06.08.2000-05.08.2003

    		 15 yıl - 3600 gün 17 yıl 8 ay - 3920 gün 19 yıl - 4240 gün

    05.08.2003-30.09.2008

    		 15 yıl - 3600 gün 18 yıl - 4000 gün 20 yıl - 4400 gün

    SSK VE MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    Sigorta başlangıcı

    		 % 60 ve üzeri % 50-59 % 40-49
    ?01.10.2008-31.12.2008 15 yıl - 3700 gün 16 yıl - 3700 gün 18 yıl - 4100 gün

    01.01.2009-31.12.2009

    		 15 yıl - 3800 gün 16 yıl - 3800 gün 18 yıl - 4200 gün

    01.01.2010-31.12.2010

    		 15 yıl - 3900 gün 16 yıl - 3900 gün 18 yıl - 4300 gün

    01.01.2011-31.12.2011

    		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4000 gün 18 yıl - 4400 gün

    01.01.2012-31.12.2012

    		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4100 gün

    18 yıl - 4500 gün

    01.01.2013-31.12.2013

    		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4200 gün 18 yıl - 4600 gün

    01.01.2014-31.12.2014

    		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4300 gün 18 yıl - 4680 gün

    BAĞ-KUR'LULAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    Engellilik oranı Sigorta süresi Prim günü
    Yüzde 40-49 18 yıl 4680
    Yüzde 50-59 16 yıl 4320
    Yüzde 60 ve üstü 15 yıl 3960

    Askerlik Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru İçin Hangi Kurumlar Tercih Edilir?

    Askerlik borçlanması başvurusu, kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkezi'ne doğrudan iletilebilir. Kamu görevlileri ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na başvuru dilekçesiyle bizzat ya da e-Devlet kapısı üzerinden online olarak taleplerini iletebilirler. Başvuru sırasında kişilerin yanında; askerlik borçlanma belgesi, askerlik terhis belgesi, başvuru dilekçesi ve üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisinin olması yeterlidir.

    Askerlik Borçlanması Prim Ödemesi Miktarı Ne Kadardır?

    Askerlik borçlanmasına dair yapılacak geriye dönük prim ödemelerinin miktarı asgari ücret temel alınarak hesaplanır. 2020 yılında asgari ücrete yapılan enflasyon oranındaki zammın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından askerlik borçlanması prim miktarları da yeniden düzenlenmiştir. Askerlik borçlanmasında ödenecek alt sınır asgari ücretin yüzde 32'si; üst sınır ise asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katı olarak belirlenmiştir. Buna göre askerlik borçlanmasındaki en düşük miktar 31.39 TL; en üst limit ise 235.44 TL olarak kararlaştırılmıştır.
    Haberler Ekonomi 4A,-4B-4C emekli aylığı hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik (SSK SGK Bağkur) erkek-kadın yaş ve prim hesaplama!
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