Öncelikle ihtiyaçlarınızı listeleyin

Her kullanıcının otomobilinden beklentisi farklıdır. Daha çok kullanıcının yaşam standartlarına göre şekillenen bu beklentiler, doğru otomobil seçimi konusunda önemli ipuçları verir. Bu nedenle; otomobilinize karar vermeden önce, bir otomobilde olmazsa olmaz diyeceğiniz özellikleri mutlaka listelemenizi ve bu özellikleri düşünerek otomobilleri incelemenizi öneririz. Örneğin kalabalık bir aile iseniz iç hacmi ve bagajı geniş otomobiller hayatınızı oldukça kolaylaştırır. Bu özelliklere sahip olmayan otomobilleri eleyerek kendiniz ve aileniz için en doğru otomobili bulma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz.