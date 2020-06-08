Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listelendi. Uzun zamandır ayağınızı yerden kesecek bir otomobilin hayalini kuruyor; ancak ödeme konusunda sıkıntı yaşarım endişesiyle erteliyor musunuz? Ertelemeyin! Taşıt kredisinin avantajları sayesinde dilediğiniz otomobile hemen sahip olmanız pekala mümkün. Peki, taşıt kredisi almadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İşte 0,49 faiz oranı ve peşinatsız satılan en ucuz sıfır araba markaları ve Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Marka marka güncel liste
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 133.000 TL
C3 AIRCROSS SUV SHINE
1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 185.000 TL
C-ELYSEE FEEL
1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 135.000 TL
DACİA
Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 127.092 TL
DACİA DUSTER
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Haziran ayı liste fiyatı 140.540 TL
FİAT
EGEA SEDAN Easy
1.4 Fire 95 HP Haziran ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 103.900 TL
EGEA HATCHBACK Street
1.4 Fire 95 HP Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 118.900 TL
PANDA URBAN
1.2 69 HP Haziran ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL
500L Mirror
1.4 Fire 95 HP MT Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL
FİAT 500X Urban
1.0 120HP Firefly MT Kampanyalı fiyatı 174.900 TL
FİAT 500 Popstar
1.2 Fire 69 HP MTA Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL
FORD
Ford Fiesta Titanium
5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS6 İleri Otomatik Benzin Kampanyalı fiyatı 171.000 TL
Ford Focus
Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Kampanyalı Fiyatı 167.200 TL
Ford EcoSport Style
SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Kampanyalı fiyat 164.200 TL
HONDA
Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin Fiyatı 162.200 TL
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Haziran ayı liste fiyatı 129.211 TL
Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) Haziran liste fiyatı 148.800 TL
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Haziran liste fiyatı 160.600 TL
KİA
Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik 2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL
KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS Kampanyalı iyatı 138.300 TL
Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS Haziran ayı kampanyalı fiyatı 149.500 TL
Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel Haziran ayı fiyatı 139.000 TL
Kia sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Haziran ayı fiyatı 179.900 TL
MINI
3 KAPI Otomatik Benzin Cooper / 1499 / 136BG Fiyatı 199.296 TL
MITSUBISHI
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 137.500 TL
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT Fiyatı 197.500 TL
NİSSAN
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Kampanyalı fiyatı 135.730 TL
OPEL
Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 135.800 TL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Haziran ayı kampanyalı fiyatı 146.800 TL
Yeni ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Haziran ayı kampanyalı fiyatı 180.200 TL
PEUGEOT
208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp Haziran kampanyalı fiyatı 151.500 TL
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Haziran ayı fiyatı 147.900 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT Fiyatı 185.000 TL
308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 190.900 TL
RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Haziran fiyatı 129.523 TL
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 110.900 TL
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 113.900 TL
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 110.900 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Haziran fiyatı 164.500 TL
Megane HB Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Fiyatı 193.900 TL
SEAT
IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Haziran fiyatı 142.000 TL
LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style Haziran Fiyatı 151.500 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence Fiyatı 173.000 TL
SUZUKİ
Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli Haziran fiyatı 138.900 TL
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP Fiyatı 189.900 TL
TOYOTA
Yeni Corolla 1.6 Vision Haziran ayı fiyatı 152.500 TL
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 180.200 TL
Yaris 1.0 Life Haziran Fiyatı 114.350 TL
Yeni toyota C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame Kampanyalı fiyatı 192.250 TL
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Haziran fiyatı 143.400 TL
Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus Haziran fiyatı 190.500 TL
Öncelikle ihtiyaçlarınızı listeleyin
Her kullanıcının otomobilinden beklentisi farklıdır. Daha çok kullanıcının yaşam standartlarına göre şekillenen bu beklentiler, doğru otomobil seçimi konusunda önemli ipuçları verir. Bu nedenle; otomobilinize karar vermeden önce, bir otomobilde olmazsa olmaz diyeceğiniz özellikleri mutlaka listelemenizi ve bu özellikleri düşünerek otomobilleri incelemenizi öneririz. Örneğin kalabalık bir aile iseniz iç hacmi ve bagajı geniş otomobiller hayatınızı oldukça kolaylaştırır. Bu özelliklere sahip olmayan otomobilleri eleyerek kendiniz ve aileniz için en doğru otomobili bulma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz.
Mutlaka piyasa araştırması yapın
Bir otomobilde olmazsa olmaz ihtiyaçlarınızı belirlediniz… İkinci aşama olarak; beklentilerinize uygun otomobilleri marka, fiyat ve performans özelliklerini dikkate alarak kıyaslamanızı ve deneyimli kişilerin görüşlerini almanızı öneririz. Bu anlamda; forum sayfalarını incelemeniz, söz konusu otomobile sahip kullanıcıların fikirlerini almanız ve test sürüşlerine katılmanız doğru karar vermenizde yardımcı olur.
Bütçenizi belirleyin
Gelelim en önemli aşamaya… Aksesuarlarından vergisine, yakıtından yıllık masraflarına kadar tüm ayrıntıyı düşünerek bir bütçe çıkarmanız sonradan beklenmeyen durumlarla karşılaşma riskinizi büyük ölçüde azaltır. Böylelikle daha çok otomobil sahibi olmanın avantajlarını yaşarsınız.
Taşıt kredisi avantajlarını değerlendirin
Hayalinizdeki otomobili almak için başka baharı beklemenin daha doğru olacağını düşünmeye başladıysanız eğer taşıt kredisi avantajlarını değerlendirmenizi öneririz. Çünkü taşıt kredisi; kullanıcısının bütçesine göre farklı faiz ve vade seçenekleri sunar. Böylelikle ödeme konusunda sıkıntı yaşamadan idealinizdeki otomobile sahip olabilirsiniz.