Türkiye Cumhuriyeti kimliği olan herkese maddi yardım! İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan...

MAAŞLAR ZAMLANACAK

Takvim gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, 65 yaş aylığı da denilen bu ödemeleri alabilmek için zor olan şartlar yapılan düzenlemelerle daha da esnek hale getirildi. Üstelik bu aylıklar çok düşük miktarda iken, zamlarla yükseltildi. Halen 65 yaş aylığı olarak 601,57 lira ödeme yapılıyor. Üstelik bu tutar Temmuz'da memur maaş katsayısında artışla yükselecek.

ŞARTLAR KOLAYLAŞTI

65 yaş aylığını almak için öncelikle 65 yaş ve üzeri bulunmak gerekiyor. İkinci şart ise kişinin herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması. Ayrıca emekli gelirinin de olmaması gerekiyor. Üçüncü şart ise gelir durumu. Daha önce yaşlının yaşadığı hane içindeki fert başına düşen gelire bakılıyordu. Yani oğlunun ya da kızının yanında yaşayan birisi onların geliri yüksek olduğu için bu maaşı alamıyor, onların vereceği harçlıklara mecbur kalıyordu. Yapılan son değişiklikle artık yaşlının kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu gelirlerin toplamı ikiye bölündüğünde 609,67 liradan az çıkıyorsa, 65 yaş aylığı bağlanıyor.