4- NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ TUTARLARI NE KADARDIR?

6 -Nakdi ücret desteği, gerekli şartları taşıyan her bir kişi için 39,24 Türk Lirası'ndan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar olacaktır.

5-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ TUTARLARI NASIL ÖDENECEKTİR?

CEVAP 7: Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere, başvuru ekranında belirtilen IBAN hesabına, IBAN hesabı olmayanların ise diğer ödeme kanalları yoluyla (PTT havalesi gibi) işçinin kendisine ödenecektir.

6-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN KESİLİR?

Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilecektir.