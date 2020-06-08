Temmuz ayında memurların hem maaşları hem aile yardımları artacak. Son verilerden yola çıkılarak yapılan zam tahminlerine göre, en düşük maaş 3 bin 677 liraya çıkarken, 2 çocuğu olanın aile yardımı 500 lirayı bulacak. Peki 5 aylık enflasyona göre yeni memur maaşları ne kadar oldu? Hangi memur Temmuz ayında kaç lira maaş alacak? İşte zam tahminlerine göre 2020 Temmuz ayı memur maaşları. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MEMUR MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?
Yüzde 4.57'lik orana göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 677 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 347,17 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,38, üstü için 36,52 liradan 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,93 liraya yükselecek.
3 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK
Memur emeklileri Temmuz başında maaşlarını zamsız olarak alacak. 3 Temmuz'da zam oranının belli olmasının ardından, oluşan fark ay içerisinde hesaplara yatırılacak.
MEMURLARIN TEMMUZ AYI ZAMLI MAAŞ TABLOSU
Avukat (9/1) (Mevcut) 5.224,36 -- 5.463,11 (Yeni)
Başkomiser (8/1) Mevcut 5.768,74 --- 6.032,37 Yeni
Diş tabibi (8/1) Mevcut 5.607,33 --- 5.863,58 Yeni
Doçent (1/1) Mevcut 7.659,30 --- 8.009,33 Yeni
Ebe (9/1) Mevcut 4.259,04 --- 4.453,68 Yeni
Hakim (7/1) Mevcut 9.257,63 --- 9.680,70 Yeni
Hemşire (9/1) Mevcut 4.253,76 --- 4.448,16 Yeni
İmam/hatip (9/1) Mevcut 3.868,69 --- 4.045,49 Yeni
İtfaiyeci (9/1) Mevcut 3.822,27 --- 3.996,95 Yeni
Kaymakam (4/1) Mevcut 7.255,24 --- 7.586,80 Yeni
Komiser (8/1) Mevcut 5.675,90 --- 5.935,29 Yeni
Güvenlik görevlisi (13/1) Mevcut 3.592,28 --- 3.756,45 Yeni
Mühendis (7/1) Mevcut 5.591,50 --- 5.847,03 Yeni
Öğretmen (9/1) Mevcut 4.013,22 --- 4.196,62 Yeni
Polis (11/1) Mevcut 5.280,28 --- 5.521,59 Yeni
Profesör (1/1) Mevcut 8.948,51 --- 9.357,46 Yeni
Şube müdürü (7/1) Mevcut 4.926,85 --- 5.152,01 Yeni
Vaiz (9/1) Mevcut 4.074,41 --- 4.260,61 Yeni
Vali (1/1) Mevcut 13.214,93 --- 13.818,85 Yeni
Veteriner hekim (7/1) Mevcut 5.561,96 --- 5.816,14 Yeni
2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI
Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.
ENFLASYON FARKI ÇIKTI
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşirken, buna göre yüzde 0.57 fark oluştu. Yani 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57'ye yükseldi.
Haziran enflasyonu bu oranı artıracak ya da düşürecek. Şu ana kadar gerçekleşen oran, memur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 121 ile 781 lira arasında artış yaşanacağını ortaya koyuyor. Buna göre, en düşük maaş 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya, en yüksek maaş da 17 bin 102 liradan 17 bin 883 liraya yükselecek.
ENFLASYON FARKI HESABI NASIL YAPILIR?
a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,
b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.