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    • Ekonomi
    • 08.06.2020 19:25
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    • 08.06.2020 19:30
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    Memur farkı Temmuz 2020 lı maaş tablosu ve eş çocuk parası (, , , , )

    Milyonlarca memur Temmuz ayını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bu anlamda maaş ları Temmuz ayının 3'ünde belli olacak. Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında un yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek. 5 aylık enflasyona göre fark oluştu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 çıktı. Böylece zam yüzde 4.57'ye yükseldi. Bu oran Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. Peki , , , , yeni maaşları ne oldu?

    Memurların enflasyon farkı Temmuz 2020 zamlı maaş tablosu

    Temmuz ayında memurların hem maaşları hem aile yardımları artacak. Son verilerden yola çıkılarak yapılan zam tahminlerine göre, en düşük maaş 3 bin 677 liraya çıkarken, 2 çocuğu olanın aile yardımı 500 lirayı bulacak. Peki 5 aylık enflasyona göre yeni memur maaşları ne kadar oldu? Hangi memur Temmuz ayında kaç lira maaş alacak? İşte zam tahminlerine göre 2020 Temmuz ayı memur maaşları. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    MEMUR MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?

    Yüzde 4.57'lik orana göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 677 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 347,17 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,38, üstü için 36,52 liradan 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,93 liraya yükselecek.

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    3 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK

    Memur emeklileri Temmuz başında maaşlarını zamsız olarak alacak. 3 Temmuz'da zam oranının belli olmasının ardından, oluşan fark ay içerisinde hesaplara yatırılacak.

    MEMURLARIN TEMMUZ AYI ZAMLI MAAŞ TABLOSU

    Avukat (9/1) (Mevcut) 5.224,36 -- 5.463,11 (Yeni)

    Başkomiser (8/1) Mevcut 5.768,74 --- 6.032,37 Yeni

    Diş tabibi (8/1) Mevcut 5.607,33 --- 5.863,58 Yeni

    Doçent (1/1) Mevcut 7.659,30 --- 8.009,33 Yeni

    Ebe (9/1) Mevcut 4.259,04 --- 4.453,68 Yeni

    Hakim (7/1) Mevcut 9.257,63 --- 9.680,70 Yeni

    Hemşire (9/1) Mevcut 4.253,76 --- 4.448,16 Yeni

    İmam/hatip (9/1) Mevcut 3.868,69 --- 4.045,49 Yeni

    İtfaiyeci (9/1) Mevcut 3.822,27 --- 3.996,95 Yeni

    Kaymakam (4/1) Mevcut 7.255,24 --- 7.586,80 Yeni

    Komiser (8/1) Mevcut 5.675,90 --- 5.935,29 Yeni

    Güvenlik görevlisi (13/1) Mevcut 3.592,28 --- 3.756,45 Yeni

    Mühendis (7/1) Mevcut 5.591,50 --- 5.847,03 Yeni

    Öğretmen (9/1) Mevcut 4.013,22 --- 4.196,62 Yeni

    Polis (11/1) Mevcut 5.280,28 --- 5.521,59 Yeni

    Profesör (1/1) Mevcut 8.948,51 --- 9.357,46 Yeni

    Şube müdürü (7/1) Mevcut 4.926,85 --- 5.152,01 Yeni

    Vaiz (9/1) Mevcut 4.074,41 --- 4.260,61 Yeni

    Vali (1/1) Mevcut 13.214,93 --- 13.818,85 Yeni

    Veteriner hekim (7/1) Mevcut 5.561,96 --- 5.816,14 Yeni



    2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI

    Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.

    ENFLASYON FARKI ÇIKTI

    Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşirken, buna göre yüzde 0.57 fark oluştu. Yani 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57'ye yükseldi.

    Haziran enflasyonu bu oranı artıracak ya da düşürecek. Şu ana kadar gerçekleşen oran, memur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 121 ile 781 lira arasında artış yaşanacağını ortaya koyuyor. Buna göre, en düşük maaş 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya, en yüksek maaş da 17 bin 102 liradan 17 bin 883 liraya yükselecek.

    ENFLASYON FARKI HESABI NASIL YAPILIR?

    a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

    b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.
    Haberler Ekonomi Memur enflasyon farkı Temmuz 2020 zamlı maaş tablosu ve eş çocuk parası (polis, bekçi, öğretmen, hemşire, güvenlik görevlisi)
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