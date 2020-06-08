Kurulan şirket yüzde 109 arttı

'nda yeni kurulan şirket sayısı, 1 Haziran'da başlayan normalleşmenin ilk haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 109 artarak bin 17'ye yükseldi. İTO'da firmalardan önceki hafta 7 bin 57 faaliyet belgesi talebi gelirken, 1 Haziran haftası yüzde 65 artışla 11 bin 665 faaliyet belgesi verildi. Geçen hafta İTO Çağrı Merkezi'ne ulaşan arama sayısı da yüzde 98 artarak 16 bini geçti., "Rakamlara yansıyan telafi ve toparlanma, daha birinci haftadan 'nerede kalmıştık' dedirtti. İlk hafta İTO'dan faaliyet belgesi talebi yüzde 65 arttı. Dolar kuru geriledi, CDS iyileşti. 51 bin esnaf, kepenklerini yeniden açtı. Sadece kamuda 300 binden fazla memur işbaşı yaptı. Hatta İstanbul trafiği de iş yoğunluğuna döndü" dedi.