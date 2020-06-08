İNG, İş Bankası, TEB, Finansbank ve Şekerbank kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. İNG Türkiye, tüketicilerin bütçelerine, KOBİ'lere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere, uygun koşullar sunan dört farklı kredi paketi hazırladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING aylık yüzde 0,79'dan başlayan oranlar ile ihtiyaç kredisi verirken, mobilya ve beyaz eşya üretimi yapan öncü yerli firmalar da ING iş birliğiyle peşin fiyatına taksitle 40 bin liraya kadar taksit olanağı sağlıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
0,79'DAN BAŞLIYOR
İNG Türkiye, tüketicilerin bütçelerine, KOBİ'lere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere, uygun koşullar sunan dört farklı kredi paketi hazırladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING aylık yüzde 0,79'dan başlayan oranlar ile ihtiyaç kredisi verirken, mobilya ve beyaz eşya üretimi yapan öncü yerli firmalar da ING iş birliğiyle peşin fiyatına taksitle 40 bin liraya kadar taksit olanağı sağlıyor. Taşıt kredisinde de kaskolu taşıtta aylık 0,82 faiz oranı sunan ING, KOBİ'lere özel iş yeri ve taşıt kredisi için aylık yüzde 0,85'ten başlayan faiz oranlarıyla işletmelere nefes aldırıyor.
Sorumlu bankacılık anlayışıyla müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, Kovid-19 salgınının ardından normalleşme sürecine geçiş yapılan bu dönemde tüketicilerin bütçelerine, KOBİ'lere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere dört farklı kredi paketi hazırladı.
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR
ING Türkiye, müşterisi olsun veya olmasın, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla bireysel ihtiyaç kredisi sunuyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye şubeye gitmeden, ING Mobil veya "ing.com.tr" üzerinden başvurulabiliyor.
ING müşterisi olmayanlar da kredilerinin onaylanmasının ardından yine şubeye gitmeden, evraklarını kurye aracılığıyla tamamlayıp kredilerini kullanabiliyor.
HANGİ MARKALARDA GEÇERLİ?
ING Türkiye avantaj paketi kapsamında, mobilya ve beyaz eşya sektöründen yerli üretim yapan firmalarla olan iş birliğini de hızlandırdı. Buna göre, aralarında Arçelik, Beko, Modalife, İstikbal, Bellona, Mondi, Weltew, Vivense ve Vestel'in de bulunduğu markaların anlaşmalı mağazalarında 750 ila 40 bin lira arası tutardaki alışverişlerde belirli vadelerde peşin fiyatına taksit imkanı sunuluyor. Üstelik sigorta ve kredi tahsis ücreti alınmayan kredi, şubeye gitmeden mağaza içinde anında kullanılabiliyor.
ING Türkiye'nin açıkladığı paketin üçüncü ayağını ise taşıt kredisi oluşturuyor. Sıfır ve ikinci el araçlar için aylık yüzde 0,82 faiz oranıyla sunulan taşıt kredisi, tercih edilen tüm vadelerde kasko yapılması halinde geçerli. Taşıt kredisinin başvurusu ise ING Türkiye şubelerinden yapılabiliyor.
KOBİ'LERE ÖZEL KREDİ
ING, bireysel müşterilerinin yanı sıra KOBİ'lere özel paketiyle de işletmelerin ihtiyaçlarını karşılarken rahat bir nefes almalarını sağlıyor. KOBİ İpotek Teminatlı İşyeri Kredisi ve Taşıt Kredisi kampanyaları kapsamında, iş yeri ve taşıt finansmanında aylık yüzde 0,85''ten başlayan faiz oranlarıyla 18-48 ay arası vadeyle eşit taksitli kredi veriliyor. ING KOBİ müşterileri, bu özel paketten ING Türkiye şubelerine başvurarak yararlanabiliyor.
QNB Finansbank'tan Uygun Faizli İhtiyaç Kredisi
QNB Finansbank sayesinde ihtiyaç kredisi çekerek ihtiyaçları çok uygun bir şekilde karşılayabilirsiniz. Finansbank ile minimum 3 ay maksimum ay vade süresi ile kredi çekebilirsiniz. En alt limit bin TL iken, üst limit olarak 65 bin TL olarak belirlenmiştir. Faiz oranı ise aylık yüzde 0,99 olarak belirlenmiştir.
Şekerbank'tan Nefes Aldıran Kredi Fırsatı
Şekerbank'ın sağlığı nefes aldıran kredi fırsatı ile son zamanlarda piyasadaki en düşük faiz oranına sahip ihtiyaç kredisinin sahibi olabilirsiniz. Üstelik ödeme kolaylığı ve düşük faizi ile birlikte pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade imkanı sunmaktadır.
İhtiyaç kredi türünün en üst limiti olarak 100 bin TL belirlenmiştir. Kredi faiz oranı aylık 0,89 hoş geldin faizi ile birlikte sunulmaktadır. Aynı zamanda 3 ay ile 3 ay arasında ödeme yapmak isteyen kişiler için faiz oranı yüzde 0,99 iken, 37 ile 60 ay arasında faiz oranı 1,09 olarak uygulanıyor.
Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi
Türkiye İş bankası müşterileri için en uygun faiz oranına sahip ihtiyaç kredisini müşterilerine sunmaktadır. Minimum 1 ay, maksimum 60 ay vade imkânı ile ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Kredi limiti ise 3 Bin TL olarak belirlenmesiyle birlikte en üst limit olarak ise 100 bin TL belirlenmiştir.
Aynı zamanda Türkiye İş bankası faiz oranı vade süresine göre değişkenlik göstermektedir. 1 ay ile 24 ay vadeli kredi imkânı sunan Türkiye İş bankası 0,99 faiz oranı uygularken, 2 ay ile 0 ay arasında ise aylık faiz oranı 1,05 olarak belirlenmiştir.
Aynı zamanda faiz oranı başvuru yapan kişinin findeks notuna göre de değişkenlik gösterme ihtimali bulunmaktadır. Böylelikle kullandırılacak kredi tutarı yaklaşık binde beşi kadar kredi tahsis ücreti tahsil edilmesi gerekmektedir.
TEB bireysel kredi
TEB'in avantajlı dünyasından hemen yararlanabilir, 7/24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Size en yakın TEB şubemize uğrayarak kredinizi kullanabilir veya dilerseniz kredinizi şubeye gitmeden kullanmak ve detaylı bilgilere erişmek için başvuru kanallarımızı inceleyebilirsiniz.
Kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredinizin faizi, piyasadaki faiz oranı değişikliklerinden etkilenmez ve kredi vadesi boyunca sabit kalır.
TEB bireysel kredi faiz oranı 0.89 olarak görülmekte
İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?
Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;
18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.