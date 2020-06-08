Sınav Şartı Var mı?

İŞKUR aracılığı ile yapılacak alımlarda KPSS şartı talep edilmiyor ancak Sözlü / mülakat sınavı yapılmaktadır. Diğer Memur alımları içinde Sınav şartı var. Sadece sözleşmeli personel ve Sağlık Personeli alımlarında Sınav şartı aranmayacaktır.

Askeri Alımlarda ve Öğretmen Alımlarında Merak Edilenler:

Öğretmen Alımları Ne Zaman?

Kamuya 20 bin Öğretmen ataması yapılacak. Öğretmen ataması iin başvuru süreci 01 Haziran 2020 itibari ile başlamış oldu.

Askeri Alımlar Ne Zaman?

Askeri alımlar için Milli Savunma Bakanlığı subay ve astsubay tercihleri 01 Haziran 2020 tarihi ile başlıyor. MSÜ Subay Astsubay Sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. YKS ise 27 - 28 Haziran 2020 tarihinde girilecek.