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    • Ekonomi
    • 08.06.2020 Gazete
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    Kavga çıkaran işçiye tazminat yok

    13 yıldır makine teknikeri olarak çalıştığı fabrikanın personel servis aracında güzergah konusunda sürücüyle kavga eden işçi, direksiyon başındaki sürücüye yumruk attı.

    Kavga çıkaran işçiye tazminat yok
    13 yıldır makine teknikeri olarak çalıştığı fabrikanın personel servis aracında güzergah konusunda sürücüyle kavga eden işçi, direksiyon başındaki sürücüye yumruk attı. Araya giren diğer işçiler kavgayı ayırdı. Patron, kavgayı ilk başlatan işçiyi tazminat ödemeden işten çıkardı. Saldırıya maruz kalan sürücü ise işine devam etti. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işçinin kovulmasını yerinde buldu. Mahkeme, kavgaya karışan sürücünün ise saldırıya maruz kaldığını belirtti, kovulmamasının eşitsizlik ilkesine aykırı olmadığına hükmetti.
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