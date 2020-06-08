Kavga çıkaran işçiye tazminat yok

makine teknikeri olarak çalıştığı fabrikanın personel servis aracında güzergah konusunda sürücüyle kavga eden işçi, direksiyon başındaki sürücüye yumruk attı. Araya giren diğer işçiler kavgayı ayırdı. Patron, kavgayı ilk başlatan işçiyi tazminat ödemeden işten çıkardı. Saldırıya maruz kalan sürücü ise işine devam etti., işçinin kovulmasını yerinde buldu. Mahkeme, kavgaya karışan sürücünün ise saldırıya maruz kaldığını belirtti, kovulmamasınınhükmetti.