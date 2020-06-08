İş kurma hayalleri gerçek oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde devam eden sosyal dönüşüm süreci binlerce kadın, engelli ve gencin hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Girişimcilik eğitimleriyle kimi çocukluk hayalini gerçekleştirdi, kimi tüm engellere inat evden çıktı şirketini kurdu, kimi marka olma yolunda... İŞKUR'un Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Engelli Hibe Desteği gibi programları engellilerin, kadınların, gençlerin çalışma hayatının her alanında etkin olabileceğini ortaya koydu...
ENGEL TANIMADI
Siirt'te yaşayan, işitme ve konuşma engeli bulunan Fazilet Oğuz, Engelli Kendi İşini Kurma Projesi'nden yararlanarak hayalindeki kuaför salonunu açtı. Kendisinden önce ablası Elif Oğuz'un engelli hibe desteğiyle işyeri açtığını belirten Fazilet Oğuz, "Ablamın yanında 1 yıl kuaförlük yaparak işi öğrendim. Kendi ayaklarım üzerinde durduğum için çok mutluyum" dedi.
200'DEN FAZLA İŞ ALDI
Antalya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Zennure Edizdağ, 46 yaşında işinin patronu oldu. İŞKUR'un temizlik ve kat hizmetleri kursuna katıldı, 4 aylık eğitimin sonunda projesini hazırladı. Kendisine devletin verdiği 16 bin 400 liralık destekle halı yıkama makinesi ve yıkama robotlarını aldı. İlk işi Antalya'da beş yıldızlı bir otel, lise oldu. Bugüne kadar 200'den fazla iş aldığını belirten Edizdağ, "Eşimden ayrıyım, 17 yaşında oğlum, 15 ve 7 yaşlarında kızlarım var. Herkese sesleniyorum, İŞKUR'un size sunduğu fırsatları takip edin, danışmanlarınızla dirsek teması halinde olun, imkansız görüneni başarıya çevirin" dedi.
KADINLARLA ÇALIŞIYOR
Burdur'da yaşayan Dilek Karaağaç'ın çocukluk hayali ev yemekleri yapan bir işletmeye sahip olmaktı. İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı'ndan yararlandı ve işyerini kurdu. Daha 1 yıl olmadan 10 kadın personele iş kapısı açtı. Karaağaç, "İşyeri unvanım Hanımeli'nden anlaşılacağı üzere dezavantajlı grupta yer alan kadınları istihdam ediyorum. İşimi daha da geliştirip istihdamı artırmak, işsiz kadınlara yardımcı olmak istiyorum. Başarıya giden yolda dönüm noktam İŞKUR oldu. İş sahibi olmak isteyenlere tavsiyem, İŞKUR'u takip etsinler" diye konuştu.
HAZAL ATEŞ