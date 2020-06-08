İş kurma hayalleri gerçek oldu





200'DEN FAZLA İŞ ALDI

Antalya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Zennure Edizdağ, 46 yaşında işinin patronu oldu. İŞKUR'un temizlik ve kat hizmetleri kursuna katıldı, 4 aylık eğitimin sonunda projesini hazırladı. Kendisine devletin verdiği 16 bin 400 liralık destekle halı yıkama makinesi ve yıkama robotlarını aldı. İlk işi Antalya'da beş yıldızlı bir otel, lise oldu. Bugüne kadar 200'den fazla iş aldığını belirten Edizdağ, "Eşimden ayrıyım, 17 yaşında oğlum, 15 ve 7 yaşlarında kızlarım var. Herkese sesleniyorum, İŞKUR'un size sunduğu fırsatları takip edin, danışmanlarınızla dirsek teması halinde olun, imkansız görüneni başarıya çevirin" dedi.