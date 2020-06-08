İş Bankası’ndan destek paketi

normalleşme sürecine ilişkin destek paketini açıkladı.i kapsamında KOBİ'lerin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan krediler yanında maaş destek, kira destek, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara özel kredi faiz oranları uygulanıyor.yeni paketle esnafın, küçük işletmelerin ve çiftçilerin işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olmayı hedeflediklerini söyledi.