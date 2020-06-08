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    • Ekonomi
    • 08.06.2020 Gazete
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    İş Bankası’ndan destek paketi

    İş Bankası, normalleşme sürecine ilişkin destek paketini açıkladı. 'El Birliği İle Devam Destek Paket'i kapsamında KOBİ'lerin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan krediler yanında maaş destek, kira destek, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara özel kredi faiz oranları uygulanıyor.

    İş Bankası’ndan destek paketi
    İş Bankası, normalleşme sürecine ilişkin destek paketini açıkladı. 'El Birliği İle Devam Destek Paket'i kapsamında KOBİ'lerin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan krediler yanında maaş destek, kira destek, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara özel kredi faiz oranları uygulanıyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, yeni paketle esnafın, küçük işletmelerin ve çiftçilerin işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olmayı hedeflediklerini söyledi.
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