RAPOR PARASI YATMAZSA NE YAPILMALIDIR?

Öncelikle istirahat parası olarak da adlandırılan rapor parası, işvereninizin raporu SGK il ilçe müdürlüklerine iletmesinden hemen sonra yatırılmaz. Bu yüzden rapor parası yatmadı , rapor parası ödenmedi , rapor parası yatmamış diye hemen araştırmaya girişmeniz gereksiz bir durumdur. Ancak bazı zamanlar yaşanan teknik sorunlar veya karışıklıklar sebebiyle bir çok kişinin rapor parası gecikmiş, ödemeleri aylar geçmesine işe başlamasına rağmen yapılmamıştır. Bu gibi durumlarda öncelikle SGK müdürlüklerine giderek durum hakkında bilgi almanız en doğru seçenektir. Unutmamanız gereken bir diğer konu ise muhasebe rapor parasını haftanın sadece iki günü salı ve perşembe günleri yatırır. Yani işlemleriniz önce bitmişse bile bu günler beklenerek paranın hesabınıza geçmesi sağlanır. Şayet SGK tarafından işlem düzeltilmez ve sonuç alamazsanız ilgili kurumu BİMER'e şikayet edebilirsiniz.