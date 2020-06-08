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    • Ekonomi
    • 08.06.2020 Gazete
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    Gıda fiyatları düşecek ulaşımda artış yok

    Normalleşme ile birlikte seferler başlarken; tren, uçak biletlerine zam yapılmayacak, gıdada fiyat artışını önleyecek bir mekanizma devreye girecek. , sözleşmeli a ilişkin yeni düzenlemeler yapacaklarını belirterek, "Sözleşmeli satışın yüzde 5-10'unu dijital tarım platformuna taşımayı düşünüyoruz. Bunu yaptığımızda fiyat dalgalanmaları engellenecek" dedi.

    Gıda fiyatları düşecek ulaşımda artış yok
    Normalleşme ile birlikte seferler başlarken; tren, uçak biletlerine zam yapılmayacak, gıdada fiyat artışını önleyecek bir mekanizma devreye girecek. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, sözleşmeli a ilişkin yeni düzenlemeler yapacaklarını belirterek, "Sözleşmeli satışın yüzde 5-10'unu dijital tarım platformuna taşımayı düşünüyoruz. Bunu yaptığımızda fiyat dalgalanmaları engellenecek" dedi. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da ulaştırmaya zam yapmayacaklarını açıkladı. Pandemiden en çok etkilenen sektörün ulaştırma olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Trenler yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Uçaklar da belli zaman alacak" diye konuştu.


    HAZAL ATEŞ
    Haberler Ekonomi Gıda fiyatları düşecek ulaşımda artış yok
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