Devletten ihtiyaç sahibi ailelere yardım! T.C kimlik no ve dilekçeyle başvurun hemen alın!

Sosyal devlet anlayışının en önemli örnekleri arasında yer alan Türkiye'de onlarca farklı ödenek ile vatandaşlara destek sunuluyor. Ekonomik durumdan etkilenen ve yaşamlarını devam ettirmekte zorlanan ailelere tek kalemde birden çok destek yapılıyor. Bu destekler devletin kurumları aracılığı ile ailelere ulaştırılıyor. Bazılarına başvuru yapılırken bazılarına başvuru yapmadan yararlanılabiliyor. Bu kapsamda yaşlı bakım ücreti, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, muhtaç aylığı, barınma desteği, gıda yardımı, eğitim desteği, sağlık yardımları gibi birçok farklı ödeme başlığı bulunuyor. Peki, ülkemizde bu anlamda ne gibi resmi çalışmalar ve yardımlar yapılıyor? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Devletten sosyal yardım
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.
Sosyal yardım ödenecek tarihler
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ü
4 ve 9 olanlar 5'inde
PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.
YENİ EVLENECEKLERE ÇEYİZ PARASI
Yeni evleneceklere çeyiz parası olarak 15 bin TL ödeme (belirli durumlarda)
GIDA VE TEMİZLİK YARDIMI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan ve dar gelirli ailelere verilen bu destekte ailelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin ise resmi ikametgahın bulunduğu il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurulması gerekmektedir. Bu yardım, hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 düşük olanlara yapılmaktadır.
ELEKTRİK DESTEĞİ
Aynı şekilde bu destek de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Hak sahibi, T.C. kimlik numarası ve elektrik faturası ile PTT şubesine giderek başvuru yapabilmektedir. Yardım alamayanlar yine resmi ikametgahın olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dilekçe ile başvurabilir. 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı ödeme yapılmaktadır.
EV TAMİR DESTEĞİ
Özellikle evde oturamayacak kadar hasar var ve tadilat, tamirat gerekli ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaca göre 15, 20 ve 25.000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Bireyler aynı şekilde T.C. kimlik numarası ve dilekçe ile vakıflara başvuru yapmalıdır.
İlgili yardımlara başvurudan sonra dönüş yapılmadığı durumda konuyla ilgili olarak ikamet ettiğiniz Valiliğe/Kaymakamlığa şikâyet etmek mümkündür.
KİRA YARDIMI
Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
- Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Belediyeler
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
- Sivil Toplum Kuruluşları
- Özel Vakıflar ve dernekler
FAKİRLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Barınma için duruma göre aylık 317 TL,
Çocuk için sağlık yardımı her çocuk için ayrı ayrı 30 TL,
Eşi vefat etmiş kadınlar için aylık eğer dul maaşı alıyorsa bu para verilmez 250 TL,
Engelli raporu olan vatandaşlara 2022 aylık yardımı ve engelli raporunda ağır engelli görünüyor ise aylık 1.305 TL bakım maaşı,
Evde 65 yaş üstü olanlara aylık 601 TL,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaşlı ve engellilere özel olarak bazı beldelerde temizlik ve haftalık yemek yardımı,
KIZILAY EYLEM PLANI HAZIRLADI
Kızılay afet ve salgın hastalıklar dönemi için temin ettiği gıda destek paketlerini 150 bin aileye ulaştıracak. Ayrıca hijyen malzemelerinin bulunduğu 100 bin koliyi de yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak. Geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli ailelere de 400 TL maddi yardımda bulunacak.
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMLARI NELER?
YAKIT YARDIMI NEDİR?
2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır.
Ayrıca yoksul ailelere yakacak yardımı programı ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir
SOSYAL KONUT DESTEĞİ
Sosyal güvencesi olmayan, muhtaç durumda bulunan vatandaşlara T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır.
Geri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL; 2+1 konutlar için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanır (Sosyal Konut Projesi kapsamında yeni başvuru alınmamaktadır). Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir Geri ödemeli olarak konut verilir.