Bankalar, tahsil edemediği 2 milyondan fazla müşterinin borcunu varlık yönetim şirketine devretti. Devredilen tutar 51 milyar lira. Bu borç baki. Yani kaçış yok. Bir şekilde karşınıza çıkacaktır. O yüzden durumunuz el veriyorsa bağlantıya geçip kapatma yollarını aramanızda fayda var. Banka borcu devrettikten sonra artık muhatap varlık yönetim şirketleri oluyor. Borcunu ödeyecek kişinin daha önce borçlu olduğu bankayla bir ilişkisi kalmıyor. Borç varlık yönetim şirketine yasal olarak bütünüyle devredildiğinden muhatap varlık yönetim şirketi oluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Nasıl öğrenirsiniz?
Borcunuzun durumunu merak ediyorsanız, kart aldığınız veya kredi kullandığınız yani borcunuz olan bankanıza danışın.
Banka, borcu varlık yönetim şirketlerine devrettiyse borcun devredildiği şirketin bilgilerini tüketici ile paylaşır.
Ayrıca tüketici Varlık Yönetim Şirketleri Derneği ile mail yoluyla iletişime geçip kimlik ve iletişim bilgilerini iletirse kendisine dernek de yardımcı oluyor.
Dernek ile 'yonetim@varlikyonetim.org.tr' adresinden iletişime geçilebilir.
Yeni muhatap şirket oluyor
Banka borcu devrettikten sonra artık muhatap varlık yönetim şirketleri oluyor. Borcunu ödeyecek kişinin daha önce borçlu olduğu bankayla bir ilişkisi kalmıyor. Borç varlık yönetim şirketine yasal olarak bütünüyle devredildiğinden muhatap varlık yönetim şirketi oluyor.
Borcu devredilen ne yapmalı?
Tüketici e-Devlet'ten icra ve dava dosyalarını kontrol edebilir. Varlık yönetimi şirketlerinin temel amacı sorunlu kredilerin ödenmesine yönelik çözüm üretmek olduğu için, tüketicilerin maddi olanaklarını da göz önünde bulundurarak, en makul ödeme planını sunup borcu sonlandırmayı hedefler
Dolayısıyla şirketler, toplam alacak tutarında indirim, uzun vadeli taksitli ödeme planı vb. öneriler ve esneklikler getirebilir.
İndirim ve taksit fırsatı
Varlık yönetim şirketleri borca ve tüketicinin ödeme gücüne göre ve BDDK'nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkânları sunuyor. Tüketicinin farklı önerileri varsa onlar da göz önünde tutuluyor. Yani kişiye özel çözümler ve ödeme planı sağlanıyor.
Tüketici özel durumunu belgelerse ortak bir noktada buluşuluyor. Hemen ödemeye başlayamayan tüketicilere esnek ödeme planları sunulabiliyor. Yine emeklilere de uzun vadeli düşük taksitli planlar öneriliyor.
Hangi bankaya borcum var nasıl öğrenilir?
Bazen bazı vatandaşlar bankaların hizmetlerinden yararlanırken kredi borçlarını ya da kredi kartı ekstrelerini zamanında ödemedikleri için unutabiliyorlar. Hem zamanını geçirdiğiniz hem de unuttuğunuz borçlar başınıza büyük dertler açabilmektedir. Bu borçlarınızı artık çok kısa yollardan öğrenebilirsiniz. İnternet üzerinden veya ilgili bankalara telefon açarak borcunuz olup olmadığı hakkında kolaylıkla bilgi edinebilirsiniz.
Hizmetlerinden yararlandığınız bankalar üzerinden hangi bankaya borcum var endişesinden kurtulabilirsiniz. Gerek ilgili bankanın en yakın şubesine giderek, gerek telefon üzerinden arayarak, gerekse intenet bankacılığından yararlanarak banka borcunuzu sorgulama imkanından faydalanabilirsiniz.
Borcunuzu sorgulama yolları
Geçmişte birden fazla bankayla çalışmış olabilirsiniz. Günümüzde zaten birçok kişi birden fazla bankayla çalışmaktadır. Bu yüzden borcum var mı endişesi taşıyabilirsiniz. Bu endişeden kurtulmak ve kredi notunuzu öğrenmek istiyorsanız ilgili bankalarla hemen iletişime geçmeniz gerekmektedir.