TOKİ'nin Manisa'da kurasız olarak satacağı dairelere talep yağdı. Fırsatı kaçırmak istemeyenler soluğu bankada aldı.
Şube önünde geceleyen vatandaşlar, kendi aralarında sıra yaptı. Saatte bir listeyi kontrol ederek sızmalara da göz açtırmadı.
Sırada bekleyenleri işte böyle kaydettiler.
EV NÖBETİ
Ev sahibi olmak isteyenler, bu uğurda her zorluğu göze alıyor. Bunun son örneği Manisa'da yaşandı. TOKİ'nin başvuru önceliğine göre satışa sunduğu 219 konut için vatandaşlar 2 gün öncesinden banka önünde kuyruğa girdi.
Vatandaşlar, gece-gündüz demeden, yakınlarıyla nöbetleşe sıra bekledi. Cumartesi sabahından bu yana beklediğini söyleyen Taner Cuci, "Ev sahibi olmak için geldim" dedi. Dayısının yerine beklediğini anlatan Evren Dilbilmez de "Gece o bekledi, gündüz de ben geldim" diye konuştu. Mustafa Denizhan da arkadaşının ev sahibi olabilmesi için yardımcı olduğunu, nöbetleşe beklediklerini anlattı.
Şube önünde geceleyen vatandaşlar, kendi aralarında sıra yaptı. Saatte bir listeyi kontrol ederek sızmalara da göz açtırmadı.
Sırada bekleyenleri işte böyle kaydettiler.
EV NÖBETİ
Ev sahibi olmak isteyenler, bu uğurda her zorluğu göze alıyor. Bunun son örneği Manisa'da yaşandı. TOKİ'nin başvuru önceliğine göre satışa sunduğu 219 konut için vatandaşlar 2 gün öncesinden banka önünde kuyruğa girdi.
Vatandaşlar, gece-gündüz demeden, yakınlarıyla nöbetleşe sıra bekledi. Cumartesi sabahından bu yana beklediğini söyleyen Taner Cuci, "Ev sahibi olmak için geldim" dedi. Dayısının yerine beklediğini anlatan Evren Dilbilmez de "Gece o bekledi, gündüz de ben geldim" diye konuştu. Mustafa Denizhan da arkadaşının ev sahibi olabilmesi için yardımcı olduğunu, nöbetleşe beklediklerini anlattı.