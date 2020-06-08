Otobüslerde yüzde 50 doluluk kısıtlamasına yeni düzenleme geliyor. İzin çıkarsa, şehirler arası otobüslerde aynı aileden olan kişiler yan yana yolculuk yapabilecek. Bilet fiyatları da ailece seyahat edecek kişiler için yüzde 25 ila yüzde 40 arasında düşecek. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, yapılan çalışmayı şöyle anlattı: "Örneğin; 180 lira olan bilet, aynı aileden olan 2 kişi seyahat ederse 135, 3 kişi seyahat ederse 120, 4 kişi seyahat ederse de 110 liradan satılacak. Ancak kişi tek başına seyahat ediyorsa bileti yine 180 liradan alacak."
BETÜL ALAKENT
BETÜL ALAKENT