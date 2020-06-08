275 işçi alımı ilanı… Başvurular İŞKUR üzerinden! Necmettin Erbakan Üniversitesi işçi alımı yapacak!

Necmettin Erbakan Üniversitesi işçi alımı ilanı yayınlandı. İŞKUR üzerinden 275 işçi alımı başvuruları başladı. İŞKUR sisteminde özel şirketlerden üniversitelere ve devlet kurumlarına kadar birçok alanda iş ilanı bulunuyor. Üniversitelerin iş ilanları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak Konya'da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanın ardından başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağı merak edilmeye başlandı.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Güvenlik Görevlisi (20 Kişi)
Temizlik Görevlisi (158 Kişi)
Hasta Bakıcı (81 Kişi)
Engelli Temizlik Görevlisi (11 Kişi)
Eski Hükümlü Temizlik Görevlisi (5 Kişi)
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
08.06. 2020 tarihinde başlayan başvurular 12 Haziran tarihine kadar devam edecek. Başvurularınızı www.iskur.gov.tr adresinden ya da Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü üzerinden yapabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NENDİR?
1 - 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2 - 18 yaşını tamamlamış olmak.
3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
4 - Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5 - Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
6 - Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.
7 - Askerlikle ilişiği olmamak.
8 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.
9 - İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
10 - Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?
Temizlik Görevlisi Alımı Özel Şartları: 18-30 yaş arasında olmak. (Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını tamamlamamış olmak. İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) mezunu olmak.
Güvenlik Personeli Alımı Özel Şartlar:
18- 27 yaş arasında olmak.(Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 27 yaşını tamamlamamış olmak).
Ortaöğretim (Lise veya dengi) mezunu olmak.
Adaylar boy uzunluğunun son iki rakamının 13 kg'dan fazlası veya eksiği kiloya sahip olmamalıdır. (Örneğin 1.75 boy ölçüsüne sahip adayın kilosu en az 62 kg en fazla 88 kg olacak)
Bedeni bir sakatlığı, kronik rahatsızlığı ve sağlık sorunu bulunmamak. Kol, el, yüz ve boyun bölgesinde dövme bulunmamak. Sağlık durumunu, tam teşekküllü devlet hastanelerinden heyet raporu alarak belgelendirmek.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
Valilik tarafından düzenlenen (Silahlı veya Silahsız) özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik yenileme eğitimini başarı ile tamamlayarak yapılan sınavda en az 50 puan almış olmak.
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanmı Alımı Özel Şartlar: 18- 30 yaş arasında olmak. (Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını tamamlamamış olmak), Ortaöğretim (Lise ve dengi) Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından ya da Sağlık Hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından birinden Mezun olmak.