İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Avrupa'nın Covid-19 salgınını bahane ederek kendi pazarını bir süreliğine korumaya çalıştığını belirtti. Almanya'nın ulusal gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) röportaj veren Samsunlu, salgın sürecinde İstanbul Havalimanı'nın üçüncü bağımsız pistinin tamamlandığını, tam vaktinde açılacağını söyledi. Samsunlu, "150- 200 milyon yolcu hedefimizden vazgeçmiyoruz" değerlendirmesini yaptı. 'Hub' havalimanlarının Coronavirüs sürecinin potansiyel kazananları olduğunu düşündüğünü aktaran Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğü sayesinde, yolcuların güvenliğini daha kolay sağlayabileceklerini vurguladı. Samsunlu, İstanbul Havalimanı'na gelen her yolcuya Covid-19 testi yapılacağını, 2 saat içinde testlerin sonuçlanacağını söyledi.