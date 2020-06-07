TOKİ açık satış sistemi ile vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Manisa'da TOKİ ile Yunusemre Belediyesi tarafından ortak bir çalışma sonucunda inşa edilen 5 bin 500 konutluk projenin 500 adetlik kısmı için hak sahipliği sözleşmelerinin imzalanmadığı belirlendi. Bilindiği üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) belirli tarihler aralığında uygun fiyatlı daireleri satışa çıkarıyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye'nin farklı illerinde inşa edilmiş alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları satışa sunacak. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvuru yapabiliyor. Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecektir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TOKİ BAŞKANLIĞI 2+1 KONUT SATIŞI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yayımladığı duyursunda söz konusu satışlar için belirlenen fiyatın 103 bin TL olduğunu duyurdu. 2+1 olarak satışa çıkarılan konutların brüt yaklaşık 74 metrekare net ise 58 metrekare olduğunu duyuran kurum ödeme seçeneklerini de açıkladı.
TOKİ SATIŞI DEVAM EDEN KONUTLAR İÇİN TIKLAYINIZ
AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU
İdaremiz mülkiyetinde bulunan 160 adet konut 17 Haziran 2020 tarihinde ve 180 adet işyeri 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.
Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.
Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.
BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.
- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,
- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,
- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;
muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,
muhammen bedeli 100.000 - 349.999.- TL'ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,
muhammen bedeli 350.000 – 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,
- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri.
(Alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi"ni imzalayacaklardır.)
ÖDEME KOŞULLARI
Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır. Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır.
Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, vadeli işyeri satışları ile Kuzey Kent 341 Konut Projesinde yer alan villa ve İstanbul Bakırköy Yalı Ataköy Projesinde yer alan konutlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere yayılarak, peşin işyeri satışları ile konutların satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir.
Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir. Vadeli İşyeri/konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, söz konusu satışlar ile ilgili ilk artış uygulaması Ocak 2021 tarihinde realize edilecektir.
Vadeli satışlarda belirlenen peşinat oranları asgari oranlar olup, dileyen alıcılar kredilendirilen borç bakiyelerini düşürebilmek amacıyla satış tarihinde ek peşinat ödemesi hakkına sahiptir.
Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Bu çerçevede, tekliflerin İdareye iletilmesi aşamasında alıcı adaylarının, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin KDV Hariç satış bedeli üzerinden alınan %2 (yüzdeiki) + KDV (%2 komisyon bedelinin %18'i) oranındaki komisyon bedelini yatırması gerekmektedir.
Ayrıca, sözleşmeden doğan Banka Komisyonu alıcıya aittir.
İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER
Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:
Kırıkkale
610 daire
Bolu
43 daire
Kırşehir
3 daire
Kütahya
10 daire
Çankırı
73 daire
Malatya
7 daire
Niğde
5 daire
Bitlis
1 daire
Hatay
70 daire
Kars
9 daire
Samsun
147 daire
Ankara
629 daire
Şanlıurfa
12 daire
Balıkesir
3 daire
Antalya
208 daire
Yozgat
4 daire
Sinop
4 daire
TOKİ MANİSA KONUTLARI İÇİN YOĞUN İLGİ
Geçtiğimiz günlerde Manisa'da TOKİ ile Yunusemre Belediyesi tarafından ortak bir çalışma sonucunda inşa edilen 5 bin 500 konutluk projenin 500 adetlik kısmı için hak sahipliği sözleşmelerinin imzalanmadığı belirlendi. Bu süreçte bu konutların açık satış yöntemi ile satışa çıkarılmasına karar verildi. Satışın 8 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Bu süreçte ilk 219 adet konutun satışının yapılması bekleniyor.
Yapılan konut projesinin aynı zamanda şehrin en önemli konut projelerinden birisi olduğu belirlendi. Satışı yapılacak konutlar 1+1, 2+1, 3+1, 1+0, olmak üzere değişiklik gösteriyor. Herhangi bir kura şartı aranmadan açık satış yöntemiyle vatandaşa sunulması bekleniyor. Konutların fiyatına göre peşinat miktarı da yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 olmak şartıyla değişiklik gösteriyor. Vade farkları ise 96, 108. 120 ay vade olarak değişiyor.
Vatandaşlar çekilişsiz kurasız alabilecekleri konutlara önce başvuru yapabilmek için iki gün önceden banka önünde sıraya girdiler. Bu süreçte ayakta kalmak için yakınları ile sırayı nöbetleşe olarak devraldıkları belirlendi. Bankalarda başvuruların 8 Haziran tarihinde başlaması bekleniyor.