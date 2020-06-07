ŞOK 10 Haziran aktüel kataloğu ürünleri merak konusu oldu. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışa sunuldu. ŞOK 10 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan katalogda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekti. ŞOK ucuz etiketi ile birbirinden cazip ürünlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam eden ünlü marketler zincirinin Şok Aktüel 10 Haziran 2020 kataloğu ile gelen indirimli ürünlerini haberimizin devamında bulabilirsiniz... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de