ŞOK 10 Haziran aktüel kataloğu ürünleri merak konusu oldu. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışa sunuldu. ŞOK 10 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan katalogda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekti. ŞOK ucuz etiketi ile birbirinden cazip ürünlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam eden ünlü marketler zincirinin Şok Aktüel 10 Haziran 2020 kataloğu ile gelen indirimli ürünlerini haberimizin devamında bulabilirsiniz... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ŞOK 10 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Bu hafta Şok markette neler var?
Şok Aktüel 10 Haziran 2020 kataloğu tüketicilerin bütçesine göre özenle hazırlanmış ve yeni hafta da birbirinden cazip ürünler satışa çıkmayı bekliyor. Özellikle evinizin ihtiyacı olan elektrikli ev aletleri ve dekorasyon ürünlerinde büyük bir kampanyaya imza atan Şok Market'in yeni kampanya kataloğu içerisindeki ürünler şu şekilde;
Fantom elektrikli süpürge 309 TL
Xiaomi kablosuz internet sinyal genişletici 89,90 TL
Kapaklı mikser kabı 7,99 TL
Xiaomi akıllı baskül 119 TL
Silikon Mini fırça bir 1,99 TL
Silikon tutamaç 6,99 TL
Yaylı Çırpıcı 5,99 TL
Silikon 6'lı kek kalıbı 5,99 TL
Silikon plastik saplı spatula 4,99 TL
Kurabiye seti 11,95 TL
Kek kalıbı çeşitleri 18,95 TL
Çek bırak el rondosu 19,95 TL