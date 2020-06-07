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    • Ekonomi
    • 08.06.2020 09:56
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    • 08.06.2020 09:56
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    Deneyimli, deneyimsiz Kamu ve lara 34 bin personel alımı başvuru şartları nedir? alım ilanları şuan yayımlandı!

    İş Kurumu () üzerinden iş arayanlar için az önce 34 bine yakın personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. Kamu ve lar tarafından yayımlanan deneyimli deneyimsiz personel alım ilanında adayların en son başvuru yapacağı tarih de açıklandı. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde... İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İşte İŞKUR 33.433 personel alımı başvuru şartları ve detayları detayları takvim.com.tr'de

    Deneyimli, deneyimsiz Kamu ve özel kurumlara 34 bin personel alınacak

    Kamu ve özel kurumlara 34 bine yakın personel alımı yapılacak. Bu anlamda yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde personel ve memur alım ilanları tam gaz devam ediyor. Deneyimli, deneyimsiz personel alımları için yapmanız gerekenler çok kolay! İş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız. • İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer) İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    İŞKUR ÜZERİNDEN 28 BİN PERSONEL ARANIYOR

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamu ve özel kurumlar tarafından yayınlanan personel alım ilanlarına adayların son dakika başvuru yapması gerektiği İŞKUR yetkilileri tarafından açıklandı. Bazı ilanların bitiş tarihi bugün olmasından dolayı adayların en kısa sürede İŞKUR il ve ilçe merkezlerine başvurularını iletmeleri gerektiği belirtildi. Yayınlanan işkur iş ilanları arasında en fazla ilanın Beden İşçisi, Makineci, Temizlik ve Satış danışmanı mesleklerinde olduğu görüldü.

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜM AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

    İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

    Beden İşçisi (Genel)3707

    Bisküvi İmalat İşçisi629

    Satış Danışmanı / Uzmanı504

    Ön Muhasebeci487

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı484

    Temizlik Görevlisi473

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi402

    Meyve Sebze Ayıklama İşçisi402

    Paketleme işçisi366

    Makineci (Dikiş)365

    Reyon Görevlisi260

    Kasiyer253

    Konfeksiyon İşçisi250

    Ambar/Depo Görevlisi247

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)246

    Forklift Operatörü199

    Garson (Servis Elemanı)189

    CNC Torna Tezgahı Operatörü186

    Elektrikçi (Genel)180

    Şoför-Yük Taşıma175

    Kurye171

    Aşçı150

    Makine Mühendisi137

    Elektrik Teknisyeni136

    Pazarlamacı127

    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı125

    Medikal Maske İmal İşçisi123

    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)122

    Muhasebeci120

    Bulaşıkçı (Stevard)111

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)108

    Kamyon Şoförü108

    Güvenlik Görevlisi103

    Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi100

    Mekanik Bakım Onarımcısı94

    Muhasebe Meslek Elemanı93

    Büro Memuru (Genel)91

    Çelik Yapılandırmacı90

    Depo Sevkiyat Sorumlusu90

    Turizm Ve Otelcilik Elemanı90

    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)89

    Ahşap Mobilya İmalatçısı86

    CNC Freze Tezgahı Operatörü86

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı83

    Metal Mamuller Montaj İşçisi82

    Paketleme İşçisi (Gıda)82

    Beden İşçisi (Temizlik)79

    Tır-Çekici Şoförü79

    Proses İşçisi76

    Sekreter76

    Aşçı Yardımcısı75

    Boyacı-Metal73

    Depo İşçisi (Elleçleme)72

    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)72

    Endüstriyel Mekanik Teknisyeni70

    Kesimci (Konfeksiyon)70

    Dökümcü (Metal)69

    Gıda Mühendisi69

    Marangoz68

    Satış Temsilcisi / Plasiyer68

    Düz Dikiş Makineci67

    Hemşire66

    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)66

    Ahşap Mobilya İmalat Ustası64

    Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)62

    Lojistik Elemanı62

    Makine Teknikeri62

    Çağrı Merkezi Elemanı60

    Kalite Kontrolcü58

    Teknik Ressam56

    Dokuma Konfeksiyon Makineci55

    E-Ticaret Meslek Elemanı52

    LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı52

    Makine Montaj İşçisi52

    Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)52

    Ticaret Sekreteri52

    Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)52

    Bahçıvan51

    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )51

    Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı51

    Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı51

    Elektrik Teknikeri51

    Makine Bakımcı51

    Düz Dokuma Kumaş İşçisi50

    Elektrik-Elektronik Teknisyeni50

    İŞKUR Nedir?

    İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor.

    Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.

    İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?

    İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

    • İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

    • İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

    • Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Deneyimli, deneyimsiz Kamu ve özel kurumlara 34 bin personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR alım ilanları şuan yayımlandı!
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