En yüksek indirimi İstanbul'da Türkiye Petrolleri yaparken, İzmir'de ve Ankara'da ise Opet yaptı. En düşük indirimler ise BP ve Shell'den geldi. İşte tüm fiyatlar: İstanbul'da benzinde en yüksek indirimi 21 kuruşla Türkiye Petrolleri yaptı. Türkiye Petrolleri motorinde ise 20 kuruşluk indirime gitti. Petrol Ofisi ve Lukoil benzinde 18 kuruş indirim yaparken, motorinde Lukoil 18 kuruş, Petrol Ofisi ise 16 kuruş indirimde bulundu. Opet benzinde 13 kuruş, motorinde ise 19 kuruşluk indirim yaptı. İndirimler sonrasında İstanbul'da en ucuz benzin 5.68 TL ile Türkiye Petrollerinde satılıyor. Motorin ise en ucuz 5.31 TL ile Opet'te. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de