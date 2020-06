BAĞKURLULAR'IN SSK'YA PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLMASI

Duman, özellikle, "2011 yılında gelen yasa nedeniyle birçok iş yeri sahibi Bağkurlu'nun daha erken emekli olabilmek için 42 ay boyunca çalışmadıkları halde SSK´ya prim ödeyerek 2014 yılından itibaren emekli oldukları ilgili kurum ve kuruluşlarca belirlendiği"ne de dikkat çekti.

Bu şekilde olup da çalışmadıkları halde prim ödeyerek emekli olanların da tespit edildiğini vurgulayan Duman, bu durumda olanların sayılarının gün geçtikçe arttığını, yapılan incelemeler neticesinde daha on binlerce emeklinin aylıklarının her an kesilebileceği uyarısı yaptı.