A101 11 Haziran aktüel kataloğu indirim fırsatlarıyla gelecek hafta raflardaki yerini alacak. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin olduğu katalogda birbirinden farklı ve uygun indirimler bulunuyor. Kataloğda Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV, Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV ve HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı. Peki, bu hafta hangi ürünlerde indirim var? İşte A101 11 Haziran aktüel kataloğu ürünleri ve haftanın indirimleri... A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.