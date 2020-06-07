BİM 9-12 Haziran Salı ve Cuma aktüel kataloğu ürünleri merak konusu oldu. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışa sunuldu. BİM 9 Haziran Salı aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekti. Haftanın BİM aktüel ürünleri belli oldu. 9 ve 12 Haziran tarihli BİM aktüel katalog ürünleri arasında; Intex 220V Pompalı Yüksek Şişme Yatak, Dijitsu 50" UHD Uydu Alıcılı Televizyon, Rookie 20 Jant Çift Amortisör 18 Vites Bisiklet, Voit Boks Torbası, Dynamic Badminton Seti, Kablosuz Portatif Kapı Zili, Pilsan PARS Akülü ATV, airmaster Drone Corby SD01, Smart Pro Akıllı Bileklik, dikkatleri çekiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de