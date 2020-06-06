Taşeron işçiler ile 4/D 'li işçilerin TİS görüşmelerinde geri sayım devam ederken , işçilerin maaş zammı belirlenirken dikkate alınacak enflasyon rakamları da netleşmeye başladı. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında maaş zammı, tayin hakkı, ödeneklerin oranlarının artırılması, görev tanımı gibi çok sayıda önemli konunun görüleşeceği toplantı büyük önem taşıyor. Yüksek sesle söylenen taleplerden birisi de bayram ikramiyesi konusunda. Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 75 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden yapılan kesintiler sonrası ödenen tutar 53 TL seviyesinde. Bu bayram ikramiyelerinin artırılması da TİS görüşmelerinde ele alınması bekleniyor. Peki Taşeron ve 4/D'li işçi TİS maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TİS ERTELENMİŞTİ?
Mart ayında Türkiye 'de görülen korona pandemisi sonrası geçtiğimiz ay bir karar alındı ve toplu sözleşme görüşmeleri ertelendi. 3 aylığına ertelenen TİS görüşmeleri 2020 yılının ikinci yarısına kaldı. Belediyelerde çalışan işçiler için 30 Haziran 2020 günü , diğer kurumlarda çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri 31 Ekim 2020 günü sona erecek. Sözleşmeler sona ermeden önce TİS görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Ancak Nisan ayında alınan karar sonrası toplu sözleşme görüşmeleri Temmuz ayına kadar ertelendi.
Normalleşmenin başlaması sonrası TİS görüşmelerinin erken başlaması için bir karar alınır mı bilinmez ancak Temmuz ayından önce TİS görüşmelerinin başlaması beklenmiyor.
TAŞERON İŞÇİLERE YÜZDELİK DİLİM İLE EK ZAM MÜJDESİ GELECEK Mİ?
2020 TİS görüşmeleri öncesi taşeron işçilere yüzdelik dilim düzenlemesi ile ek zam beklentisi gündeme gelmişti. Taşeron işçilerin ve sendikaların uzun süredir gündeminde olan yüzdelik dilim düzenlemesi için hatırlanacağı üzere bazı işçiler mahkemelerden olumlu sonuçlar almış, bu sonuçlar diğer taşeron işçileri de umutlandırmıştı. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmazken 2020 TİS görüşmeleri bu noktada kilit olarak gösteriliyor.
BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM
Yeni Ekonomi Planında , eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti. Buna göre bakacak olursak Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları , 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.
TAŞERON İŞÇİ ZAM ORANINA ENFLASYON ETKİSİ
2018 yılından bu yana YHK ile imzalanan TİS 'e bağlı olarak yılda yüzde 8 oranında maaş zammı alan işçiler, yüksek enflasyon karşısında oldukça kayıp yaşadı. Bu sorunun çözülmesi için çeşitli mecralarda seslerini duyurmaya çalışsalar da çözüm için Toplu Sözleşme görüşmeleri işaret edildi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise 2020 yılı TÜFE tahmini 9,98 olarak açıklandı. 2021 yıl sonu enflasyonu beklentisi ise 9,51 olarak açıklandı. 2022 TÜFE beklentisi ise 8,52 olarak açıklandı.
ERTELEME DUYURUSU
Geçtiğimiz gün Resmi Gazete 'de yayımlanan duyuruda , korona nedeniyle toplu sözleşme görüşmelerinin ertelendiğine yer verildi. Bu erteleme duyurusu belediye işçilerini kapsamaktadır. Toplu sözleşmeler Temmuz ayına kadar olmayacak. Bu nedenle belediye işçilerinin toplu sözleşmeleri , korona salgınının durmasını bekleyecek. Eğer bir 3 aylık erteleme daha olmazsa belediye işçilerinin sözleşmelerinin Ağustos ayında, diğer işçiler için ise daha önce açıklanan 31 Ekim 2020 tarihinde TİS görüşmelerinin başlaması bekleniyor.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.
TAŞERON İŞÇİLERE TAYİN HAKKI
2020 yılı içerisinde yapılacak olan görüşmelere katılacak olan işçi sendikası mali konuların yanında sosyal haklar konusunda işçilerin talebini iletecek. Bu noktada ele alınması beklenen tayin hakkı da görüşmelerde yer alacak. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları o dönem yayımlanan bir genelge ile belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Bu alanda 2020 yılı görüşmeleri ilk defa taleplerin iletileceği görüşme olacak.
950 BİN 4/D KAMU TAŞERON İŞÇİYE BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM
Yeni Ekonomi Planında , eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti. Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları, 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.
YAPILMASI MUHTEMEL ZM ORANLARI
Yüzde 10 Zam: Taşeron işçilere 2020 enflasyon hedefi artı yüzde 1.5 refah payı.
Yüzde 12 Zam: 2019 yılı enflasyon oranları
Yüzde 15 Zam: 2020 yılı sonunda enflasyonun yüksek çıkması durumunda olabileceği konuşuluyor.
Yüzde 17.5 Zam: Yüzde 4 oranında ki zamların telafisi için bu oranda bir zam yapılabileceği de iddialar arasında.
TEDİYE VE BAYRAM İKRAMİYESİ EĞİTİM YARDIMI
2020 yılı zamları ile birlikte taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri artacak. Maaşlara göre ödenen bu ödemelerde yapılan kesintilerin olmaması noktasında taşeron işçilerin talepleri bulunuyor. Bu talep kabul edilirse tediye ikramiyesi ödemeleri brüt maaş üzerinden doğrudan ödenecek.
Diğer bir talep ise eğitim yardımı kapsamında. Taşeron işçilere Eylül ayında yapılan eğitim tutarlarının oranlarının yükseltilmesi talep ediliyor.
En yüksek sesle söylenen taleplerden birisi de bayram ikramiyesi konusunda. Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 75 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden yapılan kesintiler sonrası ödenen tutar 53 TL seviyesinde. Bu bayram ikramiyelerinin artırılması da TİS görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.
4D KADROSU NEDİR?
4D kadrosu 657 Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma şekillerinden bir tanesidir. 657 DMK'nın 4. Maddesinde çalışma şekilleri madde madde sayılmıştır. Bu kapsamda 4. maddede A, B, C ve D maddelerinde bütün istihdam şekilleri sayılmıştır.
4D işçileri bu kadro tanımlamasından bir tanesidir. Ancak 696 sayılı KHK ile 4C tamamen ortadan kaldırılmıştır. 4C'ler şuan 4B 'ye geçirilmektedir.
Kamuda görev yapan personel türleri 657'nin 4. Maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre : kamu hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür açıklaması vardır. Her bir görev unvanı ise A,B,C ve D maddelerinde açıklanmıştır. Bu durumda her bir görev tanımı 4A, 4B, 4C ve 4D olarak belirtilmiştir. Sürekli çalıştığınız kurumlarda ki bu rakamlı ifadeler esasen bunu ifade etmektedir.
4D İŞÇİLERİN TAYİN HAKKI OLACAK MI?
4D işçilerin eğitimlerinden dolayı eğitim mazeret tayin hakkı olacak mıdır?
4D personelin sağlık mazereti yada eş mazeret hakkı olacak mıdır?
4D lerin can güvenliği gibi nedenlerle naklen atanma hakkı olacak mıdır?
Boşanma, eşinin ölümü gibi nedenlerle 4D li personele tayin hakkı verilecek mi?
Kurumlarına göre 4D lere de dönem tayin hakları verilecek midir?
4D İŞÇİLERİN İZİN HAKLARI NASIL OLACAK?
4D işçiler hakkında merak ettiğimiz bir diğer husus ise izin haklarının nasıl olacağıdır. Özellikle ücretsiz izin haklarının ve doğum izin haklarının nasıl düzenleneceğini merak ediyoruz. Doğum yapan bir 4d işçinin doğum sonrası izin süresi ne kadar olacak ve ücretsiz izin hakkı olacak mı?