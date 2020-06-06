Su tüketimini yazılımla azaltacak

üretim tesisi içerisinde kullanılan makinelerin, elektrik, su, doğalgaz ve buhar tüketimlerini anlık olarak izleyebileceğigeliştirdi. Bu yeni yazılım sayesinde kullanımın minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor"Dünyada 1 kg kumaş üretimi için ortalama 120 litre su kullanılırken, biz bunu 80 litreye kadar düşürmüştük. Yazılım sayesinde 70 litreye kadar düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.