Su tüketimini yazılımla azaltacak

Zorluteks, üretim tesisi içerisinde kullanılan makinelerin, elektrik, su, doğalgaz ve buhar tüketimlerini anlık olarak izleyebileceği 'Temiz Üretim Yazılımı' geliştirdi. Bu yeni yazılım sayesinde kullanımın minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor. Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, "Dünyada 1 kg kumaş üretimi için ortalama 120 litre su kullanılırken, biz bunu 80 litreye kadar düşürmüştük. Yazılım sayesinde 70 litreye kadar düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Artış oranı, Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak.