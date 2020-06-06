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    • Ekonomi
    • 06.06.2020 Gazete
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    Otobüslere aile formülü

    (), '2+1 otobüslerde tekli koltukların tamamının kullanılabilmesi ve aynı aileden olanların yan yana seyahat edebilmesi' için 'na başvurdu.

    Otobüslere aile formülü
    Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED), '2+1 otobüslerde tekli koltukların tamamının kullanılabilmesi ve aynı aileden olanların yan yana seyahat edebilmesi' için 'na başvurdu. TOFED Başkanı Birol Özcan, trenlerde kompartıman ve pulman bölümlerinde ailenin bir arada oturmasına izin verildiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Uçaklarda da şehir içi toplu taşımada da sosyal mesafe sınırı konulmadan yolcu taşınmaya başladı. 2+1 otobüslerde neden tekli koltuklarda yüzde 50 kapasite şartı aranıyor? Bu sıkıntıların giderilmesini talep ediyoruz."

    BARIŞ ŞİMŞEK
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