Kolay emeklilik geliyor! Toplu parayı yatır hemen emekli ol! Herkes emekli olabilecek mi?

6 Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.

7 Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.

8 Hekimlerıi fahri asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.

9 Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkanları bulunuyor.