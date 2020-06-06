Gram ve çeyrek altın fiyatlarında flaş düşüş (altın neden düşüyor?) Altın neden düştü?

Piyasalardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD 'de işsizlik rakamlarının açıklanması ve Amerika piyasalarının işleme başlamasının ardından altının ons fiyatında hızlı düşüş başladı. Ons fiyatında yaşanan düşüş sonrası gram altın dakikalar içinde 7 TL değer kaybetti. Altının ons fiyatının sert şekilde düşmesinin ardından gram altında hızlı bir düşüş başladı. Dünü 373 TL seviyesinden kapatan ve gün içinde 370-371 TL bandında hareket eden gram altın, ABD 'de piyasaların açılması sonrası ons fiyatında yaşanan sert düşüşten etkilendi ve kısa sürede 7 TL değer kaybetti. Piyasalardan alınan son verilere göre gram altın 364 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ONS FİYATI SERT GERİLEDİ
Önceki gün ve bugün gündüz saatlerinde 1731 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı , ABD borsasının açılmasının ardından hızlı bir düşüş içine girdi. Piyasalardan alınan son dakika verilerine göre altının ons fiyatı 1682 dolar seviyesinden işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|370,10
|370,30
|366,50
|366,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.439,00
|2.460,00
|2.415,00
|2.436,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|337,50
|341,50
|334,30
|338,30
|Lira(Tam) Ziynet
|2.383,00
|2.403,00
|2.360,00
|2.380,00
|Yarım Ziynet
|1.192,00
|1.202,00
|1.180,00
|1.190,00
|Çeyrek Ziynet
|596,00
|601,00
|590,00
|595,00
GRAM ALTIN HIZLI DÜŞTÜ
Altının ons fiyatının sert şekilde düşmesinin ardından gram altında hızlı bir düşüş başladı. Dünü 373 TL seviyesinden kapatan ve gün içinde 370-371 TL bandında hareket eden gram altın, ABD 'de piyasaların açılması sonrası ons fiyatında yaşanan sert düşüşten etkilendi ve kısa sürede 7 TL değer kaybetti. Piyasalardan alınan son verilere göre gram altın 364 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
Ava Trade baş piyasa analisti Naeem Aslam, e-posta mesajında "ABD işsizlik oranı herkesi şoka uğrattı çünkü açıklanan rakam piyasa beklentisinin çok altında. Altın fiyatları faiz oranlarının negatif bölgeye doğru hareket edeceği beklentisi nedeniyle bu veriyle düştü. Mesaj altının şu anda gözden düşmüş olabileceği şeklinde." dedi.
Son dönemlerde hisse senedinde ciddi bir ralli görüldü. Hisse senetlerinde aşırı değişimler olması ve altına olan talebin azalması nedeniyle altın fiyatları aşağı yönlü seyrine başladı. Koronanın azalması ve hisse senetlerinin yeniden yükselmesi ve ABD 'de açıklanan işsizlik verileri , altın fiyatlarına eksi yönde etki etti.
Altının güvenli liman olarak cazibesi, daha fazla ekonominin yeniden açılması ve virüs eğrisinin yatay hale gelmesi ile birlikte azaldı.
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. hazırladığı notta, "Altın, son haftalarda piyasalarda risk almaya yönelik hareketlerin artması ile birlikte kazançlarını sürdürmekte güçlük çekiyor," dedi ve "Ancak orta vadede yükseliş beklentimiz sürüyor. Makro zemin, normalleşmiş bir büyümeye yönelik piyasa güvenine karşın, zorlu kalmaya devam ediyor. Merkez bankalarının bilançolarındaki genişleme yavaşlama işaretleri vermezken, jeopolitik gerilimler artıyor" ifadelerini kullandı.
BU HAFTA BORSA VE AVRO KAZANDIRDI, ALTIN VE DOLAR KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,27, avro/TL yüzde 0,54 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,63, dolar/TL yüzde 0,91 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 106.357,00 en yüksek 110.601,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,27 yükselerek 110.021,83 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,63 kayıpla 366,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,60 azalışla 2.436,00 lira oldu. Geçen hafta 617,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 595,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,91 değer kaybederek 6,7760 liraya gerilerken, avro ise yüzde 0,54 artışla 7,6540 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,06 ile hisse senedi fonları oldu.
ALTIN DÜŞTÜ, BRENT PETROL 42 DOLARI AŞTI
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alımlarını artıracağını açıklaması, altın fiyatlarının 1,700 doların altına çekilmesine neden oldu. ECB dünkü toplantıda koronavirüs salgını sonrası başlatılan 750 milyar euro değerinde olan varlık alım programını (PEPP) 600 milyar euro artırarak 1.35 trilyon euroya yükseltti ve en erken Haziran 2021 olacak şekilde uzattı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantıyı Cumartesi günü yapacaklarına ilişkin haberin duyulmasıyla yeniden 40 doların üzerine çıkan Brent petrolün fiyatı 42 doları da aştı.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.41 artışla 42.05 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 4.49 artışla 39.60 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.43 düşüşle 17.28 dolar,
- altın, yüzde 2.26 düşüşle 1,674.94 dolar,
- bakır, yüzde 0.30 artışla 5,525.00 dolar,
- platin, yüzde 4.23 düşüşle 807.67 dolar,
- paladyum yüzde 0.46 artışla 1,945.42 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 367 liraya, çeyrek altın 605 liraya, Cumhuriyet altını da 2,411 liraya düştü.