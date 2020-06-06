



Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara da üçüncü bir ödeme daha var. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 483 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz'da ise tüm ödemeler değişecek. SSK emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 4 artış ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.