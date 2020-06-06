Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara da üçüncü bir ödeme daha var. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 483 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz'da ise tüm ödemeler değişecek. SSK emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 4 artış ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
MEMUR ZAMMI
5 aylık enflasyona göre, emeklilerin zam oranı yüzde 4.57 olacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemelerinde de memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Memur maaş katsayısı yüzde 4.57 artarsa, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 596, uzman olmayanlarda bin 985 liraya çıkacak.
KİM, NASIL ALIYOR?
Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan emekli doktorlar yararlanabiliyor.
Eğer çalışmaya başlarlarsa ilave ödeme kesiliyor.
Emekli doktor vefat etmişse, ödeme hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor. Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine mevcut rakamlara göre bin 241 lira 51 kuruş, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 620,75 lira ilave ödeme veriliyor.
Artış oranı, Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak.