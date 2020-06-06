Borsa’da 13 günlük kesintisiz yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, dün günü yüzde 0.44 değer kazancıyla 110.021 puandan tamamlayarak, tarihinde en uzun soluklu yükselişini kaydetti. 3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştiren endeks, 15 Mayıs'ta başlayan 13 günlük yükseliş rallisi ile tarihinde aralıksız en uzun soluklu çıkışını yaptı. Endeksin bundan önceki en uzun günlük yükseliş serisi 12 gün ile 1993'te gerçekleşmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor" dedi.