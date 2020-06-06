Alman turizmciler, Türkiye'de tatil bölgelerinde alınan tedbirlerden memnun olduklarını ve güvenli tatil yapılabileceğini belirtti. Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "Türkiye çoktan kapsamlı önlemler geliştirdi ve hatta bunları bağımsız tarafa, Alman TÜV şirketine inceletti" dedi.
Siyasi düzeyde de görüşmeler yapıldığını ve bunun da 'iyi bir sinyal olduğunu' kaydeden Fiebig, "Almanlar'ın yaz tatilini Türk sahillerinde geçirmelerinden memnun oluruz" diye konuştu.
Önde gelen tur operatörlerinden FTI Grup da "Tatilcilerin, maske takma gibi düzenlemelere uyduklarında Türkiye'de dertsiz ve huzurlu bir dönem geçireceklerinden eminiz" açıklamasını yaptı.