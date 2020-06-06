Karşılıksız çek düzenlenmesiyle alakalı çeki düzenleyenlerin karşı karşıya kaldığı bazı yaptırımların olduğunu ifade eden Muş, "Çeklerin yeniden düzenlenebilmesi için 3 ay süre vermiştik. Araya Covid-19 salgını girdiği için 9 ay daha ek süre veriyoruz" diye konuştu.