AK Parti, 18 maddelik ekonomi paketini Meclis Başkanlığı'na sundu. Torba kanun teklifin içeriğine ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kredi ve banka kartı, faktoring, finansal kiralama ve GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerinin artık elektronik olarak uzaktan yapılmasının önünü açıyoruz" dedi.
Karşılıksız çek düzenlenmesiyle alakalı çeki düzenleyenlerin karşı karşıya kaldığı bazı yaptırımların olduğunu ifade eden Muş, "Çeklerin yeniden düzenlenebilmesi için 3 ay süre vermiştik. Araya Covid-19 salgını girdiği için 9 ay daha ek süre veriyoruz" diye konuştu.
2020'de Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Tunceli, Van ve Manisa'da depremler meydana geldiğini anımsatan Muş, bu illere destek sağlayacaklarını kaydetti. Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de çalışmasına imkan vereceklerini belirten Muş, "Part-time olarak tanımlanan işlerde çalışma imkanı getiriyoruz" dedi.
EDA IŞIK