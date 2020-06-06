2021’in gözdesi İstanbul

Kruvaziyer turizmi, yeni normalleşme süreci için hazırlıklarını tamamladı ve yolcu gemilerinin Türk limanlarına yanaşmasına ilişkin düzenlemeyi beklemeye başladı.
Costa Cruises Türkiye Müdürü Ercan Abitağaoğlu, "Bakanlıkların tebliğ ve yönetmeliğini bekliyoruz. Ardından şirketlerin ne zaman Türkiye'yi rotalarına alacakları belli olacak" dedi. Cruise Planet Cruise Müdürü Onur Ovacık da deniz yolculuğunu sevenlerin Türkiye çıkışlı turları heyecanla beklediğini belirterek, "2021'de İstanbul çıkışlı turlara yoğun ilgi gösterildiğini söyleyebilirim" diye konuştu.
Costa Cruises Türkiye Müdürü Ercan Abitağaoğlu, "Bakanlıkların tebliğ ve yönetmeliğini bekliyoruz. Ardından şirketlerin ne zaman Türkiye'yi rotalarına alacakları belli olacak" dedi. Cruise Planet Cruise Müdürü Onur Ovacık da deniz yolculuğunu sevenlerin Türkiye çıkışlı turları heyecanla beklediğini belirterek, "2021'de İstanbul çıkışlı turlara yoğun ilgi gösterildiğini söyleyebilirim" diye konuştu.