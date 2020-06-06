Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    2021’in gözdesi

    i, yeni normalleşme süreci için hazırlıklarını tamamladı ve yolcu gemilerinin Türk limanlarına yanaşmasına ilişkin düzenlemeyi beklemeye başladı.

    2021’in gözdesi İstanbul
    Kruvaziyer i, yeni normalleşme süreci için hazırlıklarını tamamladı ve yolcu gemilerinin Türk limanlarına yanaşmasına ilişkin düzenlemeyi beklemeye başladı.

    Costa Cruises Türkiye Müdürü Ercan Abitağaoğlu, "Bakanlıkların tebliğ ve yönetmeliğini bekliyoruz. Ardından şirketlerin ne zaman 'yi rotalarına alacakları belli olacak" dedi. Cruise Planet Cruise Müdürü Onur Ovacık da deniz yolculuğunu sevenlerin Türkiye çıkışlı turları heyecanla beklediğini belirterek, "2021'de çıkışlı turlara yoğun ilgi gösterildiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

    Haberler Ekonomi 2021’in gözdesi İstanbul
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri