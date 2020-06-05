Honda'nın artan müşteri talebini karşılamak için sınırlı sayıda satışa sunduğu bu özel versiyona sahip olmak isteyenler Haziran ayı boyunca 60 bin TL'lik kredi kullanımına 0,49 faiz oranı ile 18 ay taksit imkanından yararlanabiliyor. Bu oranlar aynı zamanda zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile dikkat çeken tüm Civic sedan modellerinde geçerli oluyor.

Citroen Türkiye, haziran ayına özel çeşitli finansman kampanyaları sunuyor.

Citroen Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin haziran ayı kampanyası kapsamında Citroen modellerine 111 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün oluyor.