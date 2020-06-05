40 ülkeye uçak seferi başlıyor

, bu ay kademeli olarak,40 ayrı ülkeye uçuşların başlatılmasınınplanlandığını söyledi. İlk aşamada, dış hatuçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifadeeden Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlariçin 92 ülke ile işbirliğimiz sürüyor.Uçuşların emniyetli yapılması noktasındagörüşüyoruz. Halihazırda uçuşlarınkarşılıklı açılması için KKTC, Avusturya,Litvanya, Sırbistan, Kazakistan,Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus),Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova,Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudanve İtalya ile mutabakat sağladık" dedi., kademeli başlatılacak uçuşlara ilişkin şu detayları paylaştı:KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, YunanistanAlmanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, TacikistanHollanda, KazakistanArnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, SlovakyaBelçika.