40 ülkeye uçak seferi başlıyor

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu ay kademeli olarak, 40 ayrı ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığını söyledi. İlk aşamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz sürüyor. Uçuşların emniyetli yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda uçuşların karşılıklı açılması için KKTC, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık" dedi.
ÜLKELER BELİRLENDİ
KARAİSMAİLOĞLU, kademeli başlatılacak uçuşlara ilişkin şu detayları paylaştı:
10 HAZIRAN: KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan
15 HAZIRAN: Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan
20 HAZIRAN: Hollanda, Kazakistan
22 HAZIRAN: Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya
25 HAZIRAN: Belçika.
ÜLKELER BELİRLENDİ
KARAİSMAİLOĞLU, kademeli başlatılacak uçuşlara ilişkin şu detayları paylaştı:
10 HAZIRAN: KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan
15 HAZIRAN: Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan
20 HAZIRAN: Hollanda, Kazakistan
22 HAZIRAN: Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya
25 HAZIRAN: Belçika.