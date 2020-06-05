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    • Ekonomi
    • 05.06.2020 Gazete
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    40 ülkeye uçak seferi başlıyor

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu ay kademeli olarak, 40 ayrı ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığını söyledi. İlk aşamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz sürüyor." dedi.

    40 ülkeye uçak seferi başlıyor
    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu ay kademeli olarak, 40 ayrı ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığını söyledi. İlk aşamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz sürüyor. Uçuşların emniyetli yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda uçuşların karşılıklı açılması için KKTC, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık" dedi.

    ÜLKELER BELİRLENDİ
    KARAİSMAİLOĞLU    , kademeli başlatılacak uçuşlara ilişkin şu detayları paylaştı:
    10 HAZIRAN: KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan
    15 HAZIRAN: Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan
    20 HAZIRAN: Hollanda, Kazakistan
    22 HAZIRAN: Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya
    25 HAZIRAN: Belçika.

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