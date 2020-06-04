Ziraat Bankası taşıt kredisi başvuru evrakları ve belgeleri en fazla aratılanlar arasına girmiştir. Taşıt kredisi için başvuruda bulunurken, devam eden bir borcun varlığının olup olmadığı da önem taşımaktadır. Eğer, devam eden bir ödemeniz var ise, bu durum kredi almanızı zorlaştırabilir. Bu sebeple, devam eden ödemelerin eksiksiz ve zamanında yapılması, taşıt kredisi başvurunuzun onaylanmasında olumlu bir etkiye sahiptir. Çünkü bankalar, müşterilerinin ödemelerini aksatıp aksatmıyor oluşuna önem vermektedirler. Ayrıca, devam eden bu borç durumunun düzenli olarak yapılması, kişinin kredi notunun yükselmesini sağlamaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de