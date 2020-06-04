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    • Ekonomi
    • 04.06.2020 11:51
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    • 04.06.2020 11:51
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    konut kredisi başvuru evrakları ve belgeleri nelerdir? nasıl yapılır?

    Uygun oranlarıyla konut(ev) kredisi almak istiyorsanız müşterilerine özel yeni bir kampanya bulunmaktadır. 2020 yılında açıklanan güncel faiz oranlarına göre Vakıfbank sıfır konutta kredi faizi yüzde 0.64’e, ikinci elde yüzde 0.74 kredi oranı veriyor. Kamu sı olarakta bilinen Vakıfbank konut kredisi için 180 ay vade imkanı sunmaktadır. Peki herkes yapabilir mi? Bankaya yapacağınız başvurunun olumlu sonuçlanması için bazı önemli şartlar bulunmaktadır ve bu şartları sağlamanız durumunda başvurunuzu tamamlayabilir, kredinizi anında kullanabilirsiniz. İşte ve belgeleri nelerdir?

    Vakıfbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

    Vakıfbank tarafından sıfır konutta kredi faizi yüzde 0.64'e, ikinci elde yüzde 0.74'e çekildi. 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkânı sunuldu. Bu anlamda vatandaşlar kredilere yoğun ilgi gösterdi. Konut kredisi şartları bireysel ihtiyaç kredilerinden çok farklıdır. En büyük fark bireysel ihtiyaç kredilerinde Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar da olduğu gibi evrak derdi vardır. Onun haricinde kredi kullanmak için aranan şartlar nerede ise aynıdır. Vakıfbank konut kredisinde müşterileri için 180 aya kadar uzayabilen vadeler tanıyor. Vakıfbank konut kredisi başvurusu işlemi sırasında önemli olabilecek . İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

    Vakıfbank konut kredisine başvuracak kişilerin bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan bireylerin başvuruları daha hızlı onay alır. Sizlerde Vakıfbank başvurunuzun daha hızlı onay almasını istiyorsanız aşağıda belirttiğimiz şartları dikkatlice incelemeniz faydalı olacaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki kredi başvurusunun onaylanması için en önemli kriter kredi notudur.

    Eğer kredi sicilinizde herhangi bir sorun varsa Vakıfbank konut kredisi başvurunuz olumsuz sonuçlanacaktır. Kredi notunuzda herhangi bir sorun yoksa ve siciliniz temiz ise bunlara ek olarak 18 yaşından büyük olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmanız diğer kriterler arasında bulunmaktadır. Vakıfbank konut kredisine başvuracaksanız ve bir iş yeri çalışanı iseniz sigortanızın en az 6 ay boyunca düzenli olarak yatırılıyor olması gerekmektedir. Sigorta primlerinizin yattığı tutar da alacağınız kredinin onaylanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

    KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

    Konut-taşıt kredisi gibi yüksek tutarlarda kredi çekmek istediğinizde her banka müşterilerinden bazı evraklar talep etmektedir. Banka müşterileri tarafından istenen en önemli belge ise gelir durumunu belirten 'gelir belgesi'dir. Vakıfbank, müşterilerine gelir belgesi olmadan kredi vermemektedir. Buna ek olarak yanınızda götürmeniz gereken evraklar şu şekildedir:

    Vakıfbank Konut Kredisi Başvurusu Formu

    Nüfus Cüzdanınız

    Gelir Belgeniz

    Ek Gelir Belgeleri

    Esnaflar için Oda Kayıt Belgesi ve Sicil Gazetesi

    Emekliler için emeklilik belgesi

    Almak istediğiniz evin tapu fotokopisi

    Almak istediğiniz evin tapudan alınan borcu yokturları

    Almak istediğiniz evin açık adresi

    Ekspertiz Ücreti

    Yaptığınız başvuru sonrasında krediniz onaylanırsa ekspertiz ücreti ödemeniz gerekmektedir. Başvurunuz olumsuz sonuçlanırsa herhangi bir espertiz ücreti ödemenize gerek yoktur. Vakıfbank konut kredisi başvurusu için yukarıdaki evraklarınızı yanınızda götürerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

    VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bunun için öncelikle Vakıfbank müşterisi olmanız gerekmektedir. Konut kredisi başvurunuz için çeşitli yöntemler olsa da kredinizin olumlu sonuçlanması için önerilen yöntem Vakıfbank şubelerinden yapılan başvurulardır. Yukarıda belirtilen belgelerinizi topladıktan sonra herhangi bir Vakıfbank şubesine giderek konut kredisi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre İnternet ve SMS gibi yollar ile yapılan konut kredisi başvurularında olumsuz yanıt almanızın ihtimali daha yüksektir.

    Vakıfbank şubelerinden konut kredisi

    Vakıfbank internet sitesi üzerinden kredi başvurusu

    Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu

    Vakıfbank müşteri hizmetleri numarasını arayarak kredi başvurusu

    Vakıfbank ATM üzerinden başvuru

    100.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

    200.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

    300.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

    400.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

    500.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
    Haberler Ekonomi Vakıfbank konut kredisi başvuru evrakları ve belgeleri nelerdir? Vakıfbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?
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