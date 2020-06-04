Eğer kredi sicilinizde herhangi bir sorun varsa Vakıfbank konut kredisi başvurunuz olumsuz sonuçlanacaktır. Kredi notunuzda herhangi bir sorun yoksa ve siciliniz temiz ise bunlara ek olarak 18 yaşından büyük olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmanız diğer kriterler arasında bulunmaktadır. Vakıfbank konut kredisine başvuracaksanız ve bir iş yeri çalışanı iseniz sigortanızın en az 6 ay boyunca düzenli olarak yatırılıyor olması gerekmektedir. Sigorta primlerinizin yattığı tutar da alacağınız kredinin onaylanmasında önemli bir rol oynamaktadır.