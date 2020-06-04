Haziran ayına geldiğimiz şu günlerde tüketiciler cep telefonlarına yoğun ilgi gösteriyor. Bu bağlamda Bugün yeni bir akıllı telefon almaya karar verdiğinizde önünüze yüzlerce seçenek geliyor. Biraz araştırma ile bu modeller içerisinden kendinize en uygununu satın almanız son derece basit diyebiliriz. Bu yıl en çok hangi telefon satıyor? Bugüne dek dünyanın en çok satan telefonun hangi markanın hangi model telefonu olduğunu biliyor musunuz? Ayrıca bütçesi kısıtlı olan ve yeni telefon almak isteyen kullanıcılar, genel olarak uygun fiyatlı bir model olmasının yanında, performans anlamında da yetersiz kalmayacak bir cihaz arayışındalar. Elbette bu anlamda en fazla ilgi gören telefon modellerinin de 2000 TL ve altı fiyata sahip cihazlardan oluştuğunu belirtmekte fayda var. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de