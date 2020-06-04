Merhaba, babam mart ayında vefat etti. E-devletten kontrol ettiğimde 1 Nisan'dan itibaren maaş bağlandığı gözüküyor. Fakat nisan ayında herhangi bir maaş yatmadı. 1 Mayıs'ta toplu (2 aylık maaş) yatırılır diye düşünmüştüm ama mayıs ayında sadece 1 aylık maaş yattı. Yatırılmayan Nisan maaşı için geriye dönük ödeme için olarak mı SGK'ya başvurmam gerekiyor, ya da farklı bir işlem mi yapmalıyım? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Dul ve yetim aylıkları müracaat tarihi itibariyle hesaplanarak ödenmektedir. Müracaat tarihinizde herhangi bir sorun yoksa aylığınızı bağlayan SGK merkezine yazılı dilekçe ile müracaat ederek ödenmeyen tutarların iadesini isteyebilirsiniz. E-Devlet üzerinden aylık ödeme gününü ve aylık tutarını da tekrardan kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ödenen tutar Mart ayına ilişkin tutar olabilir ve Nisan ayının ödemesi 15 Mayıs sonrası olabilir. Kontrolleriniz sonrası kuruma müracaat ediniz.