Mayıs 2020 maaşımdan "Aylık Borcu" adı altında kesinti yapılmıştır. Açıklamasını bulamadım. Öğrenmem mümkün mü? Saygılar Kemal

Maaş ödemelerinde ki bu tür ibareler genellikle fazla ya da mükerrer yapılan ödemelerin kesintilerinde kullanılmaktadır. Tarafınıza fazla aylık ödenmiş olabilir, kesintinin sebebine ilişkin kurum mutlaka bir tebligat çıkarmıştır. Adres değişikliği yaptıysanız farklı bir adrese gönderilmiş olabilir. Detaylı bilgi için aylığınızı bağlayan Sosyal Güvenlik Merkezi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Merhabalar, ben Mehmet G. İstanbul'dan yazıyorum. 1956 doğumluyum. 2012 yılında çalışmış olduğum en son işyerimde SSK'lı olarak çalışıp 2015 yılında emekli olarak tazminat almadan çalışmaya devam ediyorum. Yaşımdan dolayı işyerindeki ağır yükü kaldıracak yeterli gücüm kalmadığı için yıllık izindeyken başka bir iş yerine bekçi olarak başladım. Onlarda emekli sigortamı girişimle aynı gün yapmaya başladılar. Şu an emekli ve 2 işyerinde çalışıyor görünüyorum. Sonuç olarak sorum şudur, ilk iş yerime yıllık izin tarihimin bitişinde gidip işten ayrılma dilekçemi yazarak tüm sosyal haklarımı alıp ayrılabilir miyim? Aynı zamanda her iki işyerinde çalışıyor olmamın sosyal haklarımı almam da sakınca olur mu? Zamanım az kaldığı için bir an önce yanıtınızı bekler Şimdiden cevabınız için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

İş kanununa göre ilk işe girişinizden emekli olduğunuz tarihe kadar olan kısmı son brüt ücretiniz üzerinden talep edebilirsiniz. İş kanununa göre istifa eden kişiler kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak siz 2015 yılında emeklilik nedeniyle bu hakkınızı elde etmiş haklarınızı almamışsınız. İşvereniniz de bu süreye kadar olan tazminatınızı hesaplayarak ödeme yapacaktır.