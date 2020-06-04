EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Emekli maaşının yatacağı gün, emeklinin tahsis numarası, doğum tarihi gibi kriterler göz önüne bulundurularak belirlenir. SGK emekli maaşı bağlanan kişilere bir tahsis numarası verir. Tahsis numarası emekli maaşı bağlanan kişileri bir numara aracılığıyla takip etmeyi sağlar. Bu numara aynı zamanda emekli maaşının hangi gün yatacağının da öğrenilmesine yardımcı olur.

Emekli tahsis numarasının öğrenilmesinden sonra son rakama bakarak emekli maaşının yatacağı gün öğrenilebilir.

Tahsis numaranızı e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra, evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenilebilir. Tahsis numarası, ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de öğrenilebilir.